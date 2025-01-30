قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة جوية في واشنطن.. حادث اصطدام مروع يشكل ضربة قاسمة للطيران الأمريكي
انتشال 18 جثة من نهر بوتوماك بواشنطن في أعقاب اصطدام طائرة ومروحية
سعر الدولار رسميا الآن في البنوك اليوم الخميس بعد التراجع الكبير
لم ينجُ منها أحد.. تفاصيل تحطم طائرة اصطدمت بمروحية عسكرية أمريكية
كيفية تجديد واستخراج رخصة القيادة 2025
الكشف عن عدد ركاب الطائرة الأمريكية المنكوبة.. والمروحية المحطمة
بث مباشر.. اصطدام مروحية عسكرية بطائرة مدنية قرب مطار ريجان في واشنطن
حادث تحطم الطائرة.. عشرات الغواصين يشاركون في البحث عن ناجين بنهر بوتوماك
مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟
بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد حادث تحطم الطائرة قرب واشنطن
تفاصيل عملية تبادل الأسرى الجديدة بين "حماس" وإسرائيل
طرح تيزر مسلسل عقبال عندكوا لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار رسميا الآن في البنوك اليوم الخميس بعد التراجع الكبير

سعر الدولار رسميا الآن في البنوك اليوم الخميس بعد التراجع الكبير
سعر الدولار رسميا الآن في البنوك اليوم الخميس بعد التراجع الكبير
عبد العزيز جمال
×

تراجع سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم  الخميس 30 يناير 2025 حسب آخر تحديث، حيث شهد انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى أقل مستوى منذ 24 ديسمبر الماضي، الذي سجل فيه نحو 51.14 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ويهتم الآلاف بالبحث عن  أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك اليوم فهي محل اهتمام العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال، حيث يتوقع البعض أن يواصل الدولار تراجعه تدريجيًا في البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الخطط الحكومية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين موارد الدولة من العملات الأجنبية.

لا تنسى : 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

ويجري تحديث سعر الدولار بشكل يومي عبر مواقع البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وكذلك البنك المركزي، باستثناء أيام العطلات الرسمية والأسبوعية،  ويتم تحديد الأسعار وفقًا لحركة العرض والطلب في السوق، بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يبحث العديد من المواطنين عن التحديث اليومي لسعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة في مصر، حيث يتم تحديث السعر بشكل مستمر طوال اليوم عبر المواقع الرسمية للبنوك.

كم سعر الدولار في البنك الآن؟

سجل سعر الدولار اليوم 50.18 جنيه للشراء كأقل سعر حسب آخر تحديث من البنوك، بعدما تخطى 51 جنيهًا وسجل 51.14 جنيه للبيع قبل شهر  بفارق 98 قرشًا.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 50.16  جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.30 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع

كم سعر 100 دولار في البنك؟

بناءً على هذه الأسعار، فإن تحويل 100 دولار أمريكي إلى الجنيه المصري سيكون كالتالي:

  • في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 50.23 جنيه لكل دولار، مما يعني أن 100 دولار تساوي 5018 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم بنك أبوظبي التجاري:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

الزمالك

محمد ربيعة يوقع على عقود انضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم

مجلس الزمالك

للمنافسة على البطولات.. الزمالك يقترب بقوة من ضم لاعب منتخب مصر

عداد كهرباء

بعد 24 ساعة ... تحذير عاجل لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم

حالة الطقس

صدمة حرارية.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

أشرف بن شرقي

بن شرقي يغادر القاهرة بعد التوقيع للأهلي

مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟

مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟

ترشيحاتنا

وزيرا الشباب والزراعة

وزير الزراعة: إجراءات حكومية لدعم وتمكين الشباب

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي: التوسع في الإنتاج العسكري والمدني والمساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية

وزير التربية والتعليم في برلين

عبداللطيف يبحث مع الأمين العام لمؤتمر وزراء الثقافة بألمانيا سبل دعم تعليم ذوي الإعاقة

بالصور

طريقة عمل العيش الفلاحي الطري في البيت .. ألذ وأسرع وصفة

طريقة عمل العيش الفلاحي الطري في البيت
طريقة عمل العيش الفلاحي الطري في البيت
طريقة عمل العيش الفلاحي الطري في البيت

كتف وكتف.. أنغام تثير الجدل بظهورها بعد قبلة عبد المجيد عبدالله

انغام
انغام
انغام

رؤية السمك في المنام .. وبشرى من الله بزيادة الرزق وتحسن مستوى المعيشة

رؤية السمك في المنام
رؤية السمك في المنام
رؤية السمك في المنام

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

فيديو

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

مولود

قلوب حجر| تفاصيل العثور على مولــود داخل "منور عقار" بشبرا

اللبنانية دياموند بو عبود

اللبنانية دياموند بو عبود: ذهبت لطبيب نفسي من أجل "ريما" في "سراب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد