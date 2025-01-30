الشركة الفرنسية تطلق الاحتفال الرابع لمبادرة "ازرع شجرة باسمك" داخل محطات القطار الخفيف

احتفلت شركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو"، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، بالاحتفالية الرابعة لركاب قطار العاصمة الفائزين بمسابقة "ازرع شجرة باسمك " تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل و بالتعاون مع "شجرها" التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتحسين جودة البيئة الحضرية من خلال زراعة الأشجار المثمرة في الأماكن العامة.

جاءت أيضًا الاحتفالية لهذا الشهر بالتزامن مع يوم الأمم المتحدة للطاقة النظيفة واليوم الوطني للبيئة في مصر.

تم تكريم فائزين من الأكثر استخدامًا لقطار العاصمة الذي يُعد وسيلة نقل نظيفة ومستدامة، وبدأت الشركة بزراعة أشجار بأسمائهم داخل المحطات تقديرًا لدورهم في الحفاظ على البيئة، وهم: أنس محمد محمود (محطة حدائق العاصمة) عن شهر ديسمبر بتوفير 86 كجم وعن شهر أكتوبر بتوفير 70 كجم من ثاني أكسيد الكربون من ثاني أكسيد الكربون، ومحمود إدريس محمود (محطة المستقبل) عن شهر نوفمبر بتوفير 20 كجم من ثاني أكسيد الكربون.