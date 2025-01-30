ويستشيستر الطبي بأمريكا: نسبة الوفاة في جراحات القلب لا تتخطى الـ2%

خصص الإعلامي شريف عامر، فقرة من برنامج يحدث في مصر، على قناة MBC مصر، للحديث عن تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة من نوعها في العالم في جراحات صمامات القلب.



وقال الدكتور سامح محمود سعيد، أستاذ ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمركز ويستشيستر الطبي بأمريكا،: أجرينا عمليتين في عملية واحدة لمريضة بعيب خلقي في القلب في العشرينات من عمرها.

وأضاف: "عمليات القلب معقدة واستغرقنا 8 ساعات لإجراء العملية الجراحية لتلك المريضة"، لافتا: عمليات صمامات القلب مكلفة للغاية وكثير من المرضى لا يستطيعون إجراءها.





وأشار الدكتور سامح محمود سعيد، أستاذ ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمركز ويستشيستر الطبي بأمريكا، إلى أن نسبة الوفاة في جراحات القلب لا تتخطى الـ2%، موضحا أن : العملية التي أجريناها تم نشرها في المجلة الأوروبية لجراحات القلب والصدر.