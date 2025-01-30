رمضان السيد: الأهلي لا يحتاج صفقات أخرى بعد ضم بن شرقي

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، من أقوى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" أشرف بن شرقي، للعب مع الزمالك 3 مواسم كان يصنع الفارق في كل مباراة، وهي صفقة من الصفقات الهايلة".

وتابع:" جراديشار مهاجم رائع وسريع وسيفيد الأهلي بشكل كبير، ومصطفى العش أيضًا إضافة، وأحمد رضا من الصفقات الجيدة أيضًا".

وشدد:" رشاد المتولي، من أسباب صعود بتروجيت للدوري، ولاعب يصنع الفارق، وفي حالة ضمه سيكون صفقة رائعه".

وأوضح:" أشرف بن شرقي، يصنع الفارق في كل مباراة يشارك فيها، ويجيد تسجيل الأهداف ويمتلك مهارات فردية، وسيكون إضافة قوية للأهلي".

واستكمل:" أشرف بن شرقي أفضل للأهلي من عودة أحمد عبدالقادر، وصفقات الاهلي جيدة، وتريزيجيه من أفضل اللاعبين في منتخب مصر أخر 3 سنوات".

وواصل:" كولر من الوارد أن يغير طريقة اللعب ويلعب بجراديشار ووسام أبوعلي، وخلفهم أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه، والأهلي لا يحتج صفقات أخري في الفترة الحالية".

وأتم:" طاهر محمد طاهر، سيكون ورقة مؤثرة في الأهلي، وكان أفضل لاعب في مصر في بداية الموسم قبل إصابته".