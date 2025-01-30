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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير مروري يحذر من تصرفات بالطرق ينتج عنها الحبس

الطرق
الطرق
البهى عمرو
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أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أنه لا توجد أي طرق مغلقة من وإلى القاهرة، وأن الحالة الجوية لها تأثير مباشر على حالة المرور، ولذلك على المواطنين متابعة الحالة الجوية والمرورية بشكل يومي.

وحذر المواطنين من السير بالسيارة من الساعة الثانية ليلا حتى الساعة الثامنة صباحًا، وذلك بسبب الشبورة، مطالبا إياهم بالالتزام بالتعليمات المرورية، وأن يسير كل شخص بالسرعة المطلوبة، فلا يجوز السير بسرعات عالية وتحدث كوارث.

وقال هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد دياب، نهاد سمير، إن المحافظة قررت خفض سرعة سير السيارات خلال الفترة الحالية وذلك بسبب الشبورة، ووصلت في بعض المناطق إلى  40 كيلو على الساعة.

وأوضح أن الهدف من هذه القرارات هو الحفاظ على صحة المواطنين، وأن قانون المرور به مادة يكون فيها الحبس لمدة سنة لمن يسير دون رخصة، أو من يسير بسيارة دون 18 عامًا.

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