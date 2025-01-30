100 مركز للأمام.. تعرف على ترتيب الطرق المصرية بالعالم

أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أن جودة الطرق بمصر في عام 2024 وصلت إلى 18 على مستوى العالم، بعد أن كانت 118 في عام 2014 بتخطى 100 مركز في 10 سنوات، وأنه بحلول عام2030 سنصل للمركز 12.

وأوضح أن هناك تغليظ عقوبة التدخين داخل سيارات نقل عام بأن تصل إلى 200 جنيه، وأن من يسير بسيارة وهو تحت تأثير المواد المخدرة، أو السير بالطريق مخالف يتم توقيع عقوبة “ حبس مدة لا تقل عن سنة، وسحب رخصة القيادة لمدة 90 يوم”.

وأضاف الخبير المروري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد دياب، نهاد سمير، إلى أن تغليظ العقوبة الخاصة بالمرور يكون من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.

وحذر المواطنين من السير بالسيارة من الساعة الثانية ليلا حتى الساعة الثامنة صباحًا وذلك بسبب الشبورة، وطالب من المواطنين بالالتزام بالتعليمات المرورية، وأن يسير كل شخص بالسرعة المطلوبة، فلا يجوز السير بسرعات عالية وتحدث كوارث.