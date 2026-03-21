إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة
خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي
نزل 150 جنيها ..الذهب يهوى رغم احتفالات عيد الفطر و عيد الأم.. تفاصيل
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تعلن موعد التحسن في الأحوال الجوية وانتهاء البرودة
حزب الله يعلن استهداف قاعدة نفتالي غرب بحيرة طبريا بدفعة صاروخية
البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى 15% وتوقعات بتراجع التضخم
أخبار التوك شو: موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51 مليون زيارة في أيام.. والأرصاد تعلن موعد انتهاء التقلبات الجوية
الأركان الإيرانية تتوعد: الرد بضربات أعمق على أي استهداف لمنشآتنا
الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تُجري الكشف الطبي لـ 4.7 مليون شاب وفتاة
موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أسرار جديدة فى أزمة الرقابة وسحب فيلم «سفاح التجمع»
بدوي: إنهاء وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز نهاية يونيو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

احتفالا بعيد الفطر.. المحافظات تشهد إقبالا كبيرا على الحدائق والمتنزهات

احتفالات عيد الفطرر المبارك بالمحافظات
احتفالات عيد الفطرر المبارك بالمحافظات
احتفالا بالعيد ، تشهد المتنزهات والحدائق في مختلف المحافظات  إقبالا من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك..

الدقهلية 

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن حديقتي الأسرة وجزيرة الورد بالمنصورة بشارع الجيش، بحي شرق المنصورة، تستقبلان المواطنين على مدار اليوم، لتكونا متنفسًا ترفيهيًا جديدًا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بإشراف ومتابعة الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد المحافظ ، أن افتتاح هذه الحدائق بعد تطويرها يمثل أولى خطوات إعادة الحدائق العامة بشارع الجيش ومدينة المنصورة ومختلف مدن المحافظة، لتصبح متنفسًا حقيقيًا للمواطنين والأسر، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين البيئة والمظهر الحضاري ورفع جودة الحياة داخل المدينة وجميع المدن.

وأكد  "مرزوق"، أن الحدائق العامة حق أصيل للمواطنين، وأن ما تم إنجازه في هذه الحدائق يجب الحفاظ عليه واستثماره لخدمة المواطنين بصورة لائقة ومنظمة.

كما أكد أن المواطن يأتي أولًا في كل خطط التطوير التي تنفذها المحافظة، مشددًا على أن عودة المنصورة عروسًا للنيل في صورة تليق بتاريخها ومكانتها هو حق لأبناء الدقهلية.

وأضاف المحافظ، أننا مستمرون في تنفيذ خطة تطوير وإحياء الحدائق العامة والمساحات المفتوحة على مستوى المحافظة، بما يسهم في توفير متنفسات جديدة للمواطنين، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، ويعزز من الهوية البصرية والمظهر الحضاري للمدينة.

القليوبية

واصلت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية استقبال زوارها فى ثانى ايام عيد الفطر من مختلف المحافظات المجاورة الذين توافدوا عليها للاستمتاع بجمال الحدائق الخلابة ومياهها الصافية وأشجارها المعمرة النادرة.

كما زارت المدينة أعدادا من السائحين الذين شاركوا المواطنين احتفالهم والاستماع للأغانى عبر مكبرات الصوت ، ورغم التقلبات الجوية الا ان بعض الأسر والشباب خرجوا للاستمتاع بأجواء العيد فى المتنزهات المفتوحة والحدائق.

وتصدرت حدائق القناطر الخيرية قائمة الوجهات الترفيهية، لما تتمتع به من مساحات خضراء واسعة وإطلالات مميزة على فرعى نهر النيل بالاضافة الى الالعاب، ما يجعلها مقصدًا مفضلًا للزائرين من مختلف المحافظات.

وأكد عدد من الزوار أن الأجواء غير المستقرة لم تمنعهم من الاحتفال بالعيد، مشيرين إلى حرصهم على قضاء أوقات مميزة وسط الطبيعة، والتقاط الصور التذكارية، ومشاركة الأطفال فرحتهم.

وتابع اللواء عبد العظيم سعيد رئيس مدينة القناطر الخيرية من خلال غرفة عمليات مجلس المدينة الموقف اول باول خلال الاحتفال بالعيد وإقبال المواطنين على حدائق ومتنزهات القناطر لافتا انه لم تسجل أى حالات غرق فى النيل فى ظل التنبيهات والتحذيرات التى أطلقها مجلس المدينة بعدم نزول نهر النيل للاستحمام من قبل الشباب ورواد المدينة حرصا على سلامتهم.

وقال رئيس مدينة القناطر الخيرية انه تم الانتهاء من تطوير عدد من الحدائق خلال الفترة الماضية وكذا الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات للبرجولات والمقاعد الخشبية والمشايات الجانبية وأعمدة الإنارة وعمل بُحيرات شلالات ونافورة راقصة، بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك والبردورات والحمامات والدهانات، بالإضافة إلى تزويدها بألعاب للأطفال وكافتيريات وإنشاء جراجات بجوار الحدائق لاستيعاب سيارات الزائرين.

كما انتشرت فرق النظافة بشكل مكثف للحفاظ على المظهر الحضارى، فيما تم تعزيز التواجد الأمنى لتأمين المحتفلين والتعامل مع أى طوارئ، بما يضمن قضاء المواطنين أوقاتًا آمنة وممتعة.

الغربية

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية استمرار حالة السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات ابتهاجا بحلول عيد الفطر المبارك، باصطحاب أطفالهم وذويهم إلى الملاهي والحدائق العامة للاستمتاع بأجواء الطقس المميز أثناء فعاليات إجازة عيد الفطر.

توجيهات محافظ الغربية 

كان الغرباوية حرصوا على ركوب الخيل واللعب بألعاب الملاهي الترفيهية، فضلا عن ركوب مراكب النيل بفرعي النيل بدمياط ورشيد على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

فرحة عيد الفطر 

كما حرصت الأسر والعائلات على اصطحاب أطفالهم وذويهم للاحتفال بعيد الفطر، بتوزيع البالونات وإعلاء رايات التكبير ابتهاجا بحلول عيد الفطر.

صلاة عيد الفطر

كان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي، وسط آلاف المصلين من أهالي المحافظة، بحضور اللواء تامر السمري، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، والمهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد عز، ممثل الأمن الوطني، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

مصافحة المواطنين 

وحرص المحافظ على مصافحة المواطنين وتبادل التهاني معهم، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم هذه اللحظات الطيبة، ومؤكدًا أن العيد يُعد فرصة طيبة لتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ معاني التسامح والتراحم بين أبناء الوطن الواحد.

وعقب الصلاة، قدّم المحافظ الهدايا التي تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصلين والأطفال وذوي الهمم، الذين أعربوا عن فرحتهم بهذه المبادرة المميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

دعم الأطفال ذوي الهمم

وقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي خالص التهاني لأهالي المحافظة وأجهزتها وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يحفظ مصر الغالية ويمنحها دوام الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

الزمالك

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

الدولار

سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

مصطفى بكري

قرار صادم من إيران.. ومصطفى بكري يحذر: العالم يدفع الثمن

اقطاي

أقطاي عبد الله: وقعت مع الزمالك وأنا في طنطا.. وبدأت مسيرتي في الإسماعيلي

الجزيري

سيف الجزيري: مواجهة أوتوهو صعبة للغاية

اوتوهو

مدرب أوتوهو: نتيجة مباراة الذهاب أمام الزمالك ليست مثاليه

بالصور

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد