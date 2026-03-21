احتفالا بعيد الفطر.. المحافظات تشهد إقبالا كبيرا على الحدائق والمتنزهات

احتفالا بالعيد ، تشهد المتنزهات والحدائق في مختلف المحافظات إقبالا من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك..

الدقهلية

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن حديقتي الأسرة وجزيرة الورد بالمنصورة بشارع الجيش، بحي شرق المنصورة، تستقبلان المواطنين على مدار اليوم، لتكونا متنفسًا ترفيهيًا جديدًا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بإشراف ومتابعة الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد المحافظ ، أن افتتاح هذه الحدائق بعد تطويرها يمثل أولى خطوات إعادة الحدائق العامة بشارع الجيش ومدينة المنصورة ومختلف مدن المحافظة، لتصبح متنفسًا حقيقيًا للمواطنين والأسر، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين البيئة والمظهر الحضاري ورفع جودة الحياة داخل المدينة وجميع المدن.

وأكد "مرزوق"، أن الحدائق العامة حق أصيل للمواطنين، وأن ما تم إنجازه في هذه الحدائق يجب الحفاظ عليه واستثماره لخدمة المواطنين بصورة لائقة ومنظمة.

كما أكد أن المواطن يأتي أولًا في كل خطط التطوير التي تنفذها المحافظة، مشددًا على أن عودة المنصورة عروسًا للنيل في صورة تليق بتاريخها ومكانتها هو حق لأبناء الدقهلية.

وأضاف المحافظ، أننا مستمرون في تنفيذ خطة تطوير وإحياء الحدائق العامة والمساحات المفتوحة على مستوى المحافظة، بما يسهم في توفير متنفسات جديدة للمواطنين، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، ويعزز من الهوية البصرية والمظهر الحضاري للمدينة.

القليوبية

واصلت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية استقبال زوارها فى ثانى ايام عيد الفطر من مختلف المحافظات المجاورة الذين توافدوا عليها للاستمتاع بجمال الحدائق الخلابة ومياهها الصافية وأشجارها المعمرة النادرة.

كما زارت المدينة أعدادا من السائحين الذين شاركوا المواطنين احتفالهم والاستماع للأغانى عبر مكبرات الصوت ، ورغم التقلبات الجوية الا ان بعض الأسر والشباب خرجوا للاستمتاع بأجواء العيد فى المتنزهات المفتوحة والحدائق.

وتصدرت حدائق القناطر الخيرية قائمة الوجهات الترفيهية، لما تتمتع به من مساحات خضراء واسعة وإطلالات مميزة على فرعى نهر النيل بالاضافة الى الالعاب، ما يجعلها مقصدًا مفضلًا للزائرين من مختلف المحافظات.

وأكد عدد من الزوار أن الأجواء غير المستقرة لم تمنعهم من الاحتفال بالعيد، مشيرين إلى حرصهم على قضاء أوقات مميزة وسط الطبيعة، والتقاط الصور التذكارية، ومشاركة الأطفال فرحتهم.

وتابع اللواء عبد العظيم سعيد رئيس مدينة القناطر الخيرية من خلال غرفة عمليات مجلس المدينة الموقف اول باول خلال الاحتفال بالعيد وإقبال المواطنين على حدائق ومتنزهات القناطر لافتا انه لم تسجل أى حالات غرق فى النيل فى ظل التنبيهات والتحذيرات التى أطلقها مجلس المدينة بعدم نزول نهر النيل للاستحمام من قبل الشباب ورواد المدينة حرصا على سلامتهم.

وقال رئيس مدينة القناطر الخيرية انه تم الانتهاء من تطوير عدد من الحدائق خلال الفترة الماضية وكذا الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات للبرجولات والمقاعد الخشبية والمشايات الجانبية وأعمدة الإنارة وعمل بُحيرات شلالات ونافورة راقصة، بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك والبردورات والحمامات والدهانات، بالإضافة إلى تزويدها بألعاب للأطفال وكافتيريات وإنشاء جراجات بجوار الحدائق لاستيعاب سيارات الزائرين.

كما انتشرت فرق النظافة بشكل مكثف للحفاظ على المظهر الحضارى، فيما تم تعزيز التواجد الأمنى لتأمين المحتفلين والتعامل مع أى طوارئ، بما يضمن قضاء المواطنين أوقاتًا آمنة وممتعة.

الغربية

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية استمرار حالة السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات ابتهاجا بحلول عيد الفطر المبارك، باصطحاب أطفالهم وذويهم إلى الملاهي والحدائق العامة للاستمتاع بأجواء الطقس المميز أثناء فعاليات إجازة عيد الفطر.

توجيهات محافظ الغربية

كان الغرباوية حرصوا على ركوب الخيل واللعب بألعاب الملاهي الترفيهية، فضلا عن ركوب مراكب النيل بفرعي النيل بدمياط ورشيد على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

فرحة عيد الفطر

كما حرصت الأسر والعائلات على اصطحاب أطفالهم وذويهم للاحتفال بعيد الفطر، بتوزيع البالونات وإعلاء رايات التكبير ابتهاجا بحلول عيد الفطر.

صلاة عيد الفطر

كان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي، وسط آلاف المصلين من أهالي المحافظة، بحضور اللواء تامر السمري، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، والمهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد عز، ممثل الأمن الوطني، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

مصافحة المواطنين

وحرص المحافظ على مصافحة المواطنين وتبادل التهاني معهم، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم هذه اللحظات الطيبة، ومؤكدًا أن العيد يُعد فرصة طيبة لتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ معاني التسامح والتراحم بين أبناء الوطن الواحد.

وعقب الصلاة، قدّم المحافظ الهدايا التي تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصلين والأطفال وذوي الهمم، الذين أعربوا عن فرحتهم بهذه المبادرة المميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

دعم الأطفال ذوي الهمم

وقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي خالص التهاني لأهالي المحافظة وأجهزتها وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يحفظ مصر الغالية ويمنحها دوام الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.