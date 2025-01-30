سفير مصر في لاباز يبحث مع وزير الطاقة البوليفي التعاون في الهيدروجين الأخضر

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بحث السفير حاتم النشار سفير مصر في لاباز مع وزير الطاقة والمحروقات البوليفي "أليخاندرو جاياردو"، سبل دعم العلاقات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وفرص التعاون الاستثماري خلال المرحلة القادمة، مع بناء شراكة في مجال الطاقة تحديداً، وذلك على ضوء ما تتمتع به مصر من خبرات وقدرات متميزة.



وسلم السفير المصري دعوة موجهة من وزير البترول المصري لنظيره البوليفي لحضور فعاليات مؤتمر ومعرض الطاقة بالقاهرة في منتصف شهر فبراير المقبل، واستكمال مناقشة أوجه التعاون فيما بينهما.



كما تطرق اللقاء إلى أهمية الوقوف على احتياجات بوليفيا على الصعيد التنموي وكيفية تلبيتها، بما يعكس سعي البلدين لدعم العلاقات والمساهمة في مساعي تحقيق التنمية وتوجيه دفة الاستثمارات بمجال البترول والغاز والطاقة المتجددة نحو مناطق جغرافية جديدة.



ومن جانبه، استعرض الوزير البوليفي الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة أمام الشركات المصرية وبخاصة في مورد الليثيوم.



وأكد على استعداد بلاده لتنوع مصادرها وجذب المزيد من الاستثمارات من الشرق الأوسط.

