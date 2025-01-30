فرصة أخيرة أمام اللاعب أحمد ياسر المحمدي بعد تأييد سجنه 3 سنوات

أتاح القانون لـ اللاعب أحمد ياسر المحمدي فرصة أخيرة بعد استنفاذه مرحلتين تقاضي بعد الحكم الصادر من محكمة مستأنف جنايات القاهرة بتأييد السجن 3 سنوات عليه، وهي مرحلة الطعن على حكم المستأنف أمام محكمة النقض.

جاء الحكم النهائي الصادر اليوم الخميس من محكمة مستأنف جنايات القاهرة بعابدين، برفض الاستئناف المقدم من اللاعب أحمد ياسر المحمدي في قضية اتهامه بالتعدي على فتاة بقطر ومواقعتها بدون رضاها، وتأييد سجنه 3 سنوات ليعيد قصة اللاعب من احتراف كرة القدم للإقامة خلف القضبان.. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة الكاملة للقضية.

18 مايو 2021

بدائرة قسم شرطة مدينة خليفة في قطر، قام اللاعب أحمد ياسر المحمدي حال كونه مصريا لم يستدل على محل إقامته بالبلاد واقع المجني عليها بغير رضاها بأن استدرجها تحايلا إلى غرفة نومه، وأغلق بابها ثم دفعها نحو الفراش، وتعدى عليها ضربا طابقا بيديه ليشل مقاومتها وفمها ليحول دون استغاثتها محدثا إصاباتها الموصوفة، وما أن خارت قواها حتى أكمل العلاقة معها وثم عاد إلى مصر بعد ارتكاب الواقعة.

أغسطس 2024

الأجهزة الأمنية ألقت القبض على اللاعب، وتم تحرير محضر في قسم شرطة عابدين، وعرضه على نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية؛ للتحقيق معه وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

17 أغسطس 2024

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة اللاعب، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، للمحاكمة الجنائية.

21 أغسطس 2024

تنظر محكمة جنايات عابدين، برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، في 15 سبتمبر 2024 أولى جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي.

15 سبتمبر 2024

قررت محكمة جنايات عابدين، تأجيل القضية لجلسة 19 سبتمبر 2024 إداريا.

19 سبتمبر 2024

قررت محكمة جنايات عابدين، تأدجيل القضية ل جلسة 20 أكتوبر 2024 للحكم.

20 أكتوبر 2024

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران بالسجن 3 سنوات على أحمد ياسر المحمدى لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

3 نوفمبر 2024

تقدم دفاع اللاعب أحمد ياسر المحمدى بأستئناف على حكم سجنخ 3 سنوات بتهمة التعدى على فتاة أجنبية بالإكراه.

27 يناير 2025

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار أحمد محمود، حجز الحكم باستئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدى على حكم سجنه 3 سنوات، بتهمة التعدى على فتاة أجنبية بالإكراه لجلسة 30 يناير.

30 يناير 2025

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد محمود، برفض استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدى على حكم سجنه 3 سنوات، وتأييد سجنه.