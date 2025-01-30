قيادي في حماس يكشف تفاصيل الإفراج عن العمال التايلانديين

كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، تفاصيل تتعلق بإطلاق سراح العمال التايلنديين الـخمسة من قطاع غزة ضمن الدفعة الثالثة لتبادل الأسرى ، مشيرا الي إن إطلاق سراح التايلانديين جاء بعد جهود وتدخل من الرئيس التركي والوسطاء.



وذكرت مصادر مطلعة، بحسب تقارير اعلامية أن الاستخبارات التركية لعبت دورًا محوريًا في تأمين إطلاق سراح خمسة أسرى تايلانديين من قطاع غزة، اليوم الخميس، في إطار جهود دبلوماسية قادها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



واشارت المصادر الي أن أنقرة، منذ بداية العدوان على غزة، حافظت على تواصل مستمر مع كافة الأطراف، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الأجانب.

وبيًنت المصادر، أن إطلاق سراح الأسرى التايلانديين جاء ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، والتي تضمنت أيضًا الإفراج عن ثلاثة أسرى "إسرائيليين"، مقابل إطلاق الاحتلال سراح 110 أسرى فلسطينيين، بينهم محكومون بالسجن المؤبد وأطفال.