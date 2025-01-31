رئيس أحد السعودي: تعبت نفسيا من موضوع ميشالاك مع الزمالك

قال محمد عبدالهادي الجهني، رئيس نادي أحد السعودي، إنه يعاني نفسيًا بسبب أزمة نادي الزمالك مع البولندي كونراد ميشالاك.

وأضاف الجهني، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "تعبت نفسيًا من موضوع ميشالاك مع الزمالك، وأتلقي يوميًا 40 اتصال من الإعلام المصري والمقربين من النادي، والموضوع أصبح مؤذي".

وتابع: "راتب اللاعب مليون و800 ألف دولار سنويًا، وأنا تكلفت بـ600 ألف دولار من رابته سنويًا بعد انتقاله للزمالك والباقي يدفعه الزمالك واللاعب تنازل عن مبلغ كبير للانتقال للفريق الأبيض".

وأوضح أن نادي أحد ليس طرف في أزمة الزمالك واللاعب، وميشالاك هو من يرفض فسخ عقده مع الزمالك، ونحن تعبنا من هذا الأمر، واللاعب لم يحصل على مستحقاته مع الزمالك.

وشدد على أن الزمالك طلب فسخ عقد إعارة اللاعب ونحن نوافق، ولكن هناك إمور مالية تعرقل الأمر وهي سداد مستحقات اللاعب خاصة وأنه تنازل عن مبلغ مالي كبير، ومن سيعوض اللاعب عن باقي مستحقاته في الموسم الحالي.

وواصل: "نادي أحد ساهم في صفقة ميشالاك، وليس من المعقول أن نفعل ذلك ونتعرض للسباب، وأنا منذ 3 أيام أتواصل مع اللاعب ووكيله، من أجل حل الأمر وهذا ليس دوري".

وأكمل: "ميشالاك لا يلعب في الزمالك، ويتعرض للانتقادات ويتعرض للسباب، وهناك تعاقد وعقد ويجب أن يلتزم الزمالك ببنود العقد وكرهت الكرة بسبب هذا الأمر".

وزاد: "جوميز، أثناء تدريب الزمالك، تحدث معي من أجل التعاقد مع ميشالاك، قبل بطولة السوبر، وقبل أن أتلقى عرض رسمي لضمه اللابع تم تسريب الخبر في وسائل الإعلام المصرية وهذا شئ لم أرى في حياتي".

وأتم: "أزمة الزمالك مع ميشالاك لن تنتهي لأن الإدارة لا تسعي لدفع مستحقات اللاعب، والوضع صعب جدًا، ونحن نعشق تراب مصر، وما يحدث معنا لا يصح".