كافيار تطلق نسخ فاخرة من هاتف Galaxy S25 Ultra مطلية بالذهب

أعلنت شركة كافيار Caviar، المختصة في تصميم الهواتف الذكية الفاخرة، عن إطلاق مجموعة جديدة من الإصدارات المحدودة لهاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra، بمناسبة احتفالات العام الصيني الجديد، تتميز هذه الإصدارات بتصاميم فاخرة مستوحاة من رموز الحضارات القديمة، مطلية بالذهب الخالص.

تتضمن المجموعة تصميما بارزا هو Galaxy S25 Ultra Ouroboros، المصنوع من ذهب عيار 24 قيراط، الذي يعتبر الأغلى في سلسلة “كافيار” الجديدة، يشير تصميم هذا الإصدار إلى رمز الثعبان الذي يلتف حول ذيله، مما يعكس فكرة الأبدية، كما يحتوي على ساعة زمنية عملية مدمجة.

بالإضافة إلى إصدار Ouroboros، تقدم كافيار أيضًا مجموعة من التصاميم التي تستلهم من الأبراج الفلكية مثل برج الأسد، برج العقرب، وبرج الدلو، وكلها تتميز بزخارف فنية معقدة وتفاصيل دقيقة.

هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra Ouroboros

تتميز هذه الإصدارات بتصميمات فريدة تزينها زخارف الثعابين التي تلتهم ذيولها، كما تظهر صور الدعاية التي قدمتها الشركة، الإصدار الأول من السلسلة، "Oroboros"، يتضمن أيضا ساعة زمنية.

ويزعم أن الإصدار الأكثر تميزا من "Ouroboros" يأتي بطلاء ذهبي مزدوج من 24 قيراطا، مع دائرة قطرها 2 مم تمثل عين الأفعى، كما يتميز كلا الخيارين من "Ouroboros" بلوحات خلفية مصنوعة من التيتانيوم المغطى بـ PVD، مما يمنحهما مظهرا فاخرا مقارنة بهاتف Galaxy S25 Ultra العادي.

هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra Dark Ouroboros

وبالإضافة إلى هذه الإصدارات، تتوفر خيارات أخرى من الهاتف الرائد من سامسونج، بما في ذلك مجموعة متنوعة من التصميمات المستوحاة من علامات الأبراج.

أسعار هواتف Galaxy S25 Ultra Limited Edition المزخرفة من "كافيار" تأتي بالأسعار التالية:

إصدار Galaxy S25 Ultra Ouroboros بسعر 13,910 دولار أمريكي.

نسخة Rose Radiance بسعر 10,270 دولار أمريكي.

إصدار Dominion بسعر 10,340 دولار أمريكي.

نسخة Dark Ouroboros بسعر 10,490 دولار أمريكي.

نسخة Monarch بسعر 10,560 دولار أمريكي.

نسخة Aquarius بسعر 10,990 دولار أمريكي.

إصدار Capricorn بسعر 11,130 دولار أمريكي.

نسخة Taurus بسعر 11,130 دولار أمريكي.

نسخة Leo بسعر 11,200 دولار أمريكي.

إصدار Cancer بسعر 11,340 دولار أمريكي.

نسخة Pisces بسعر 11,340 دولار أمريكي.

نسخة Scorpio بسعر 11,340 دولار أمريكي.