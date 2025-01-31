قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حيث بدأ.. نيمار يعود لفريقه الأول سانتوس البرازيلي
قبل ساعات من محاكمته.. محمد سامي: بوظولي عربية بملايين
3 صفقات أجنبية على رادار الزمالك
مليارات خدها وخلع..مستريح سيارات صيني مطلوب من 80 ضحية
مسيرة احتفالية لحفظة القرآن الكريم قبل المسابقة الدولية في بورسعيد
غدا ..أفشة ورجل أعمال طليق مذيعة شهيرة أمام القضاء
مصحوبة بأمطار .. الأرصاد: رياح سريعة تضرب بعض المحافظات غدا
ضياء رشوان: الرئيس السيسي لم يترك مجالًا للمناورة حول حقوق الشعب الفلسطيني
كريم عبد الباقي: جمعة "لا للتهجير" رسالة رفض لتصفية القضية الفلسطينية
أول الدين وآخره.. خطيب المسجد النبوي: الله خلق الخلق لعبادته وحده
الأعداد تزيد.. المصريون يتوافدون أمام معبر رفح لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين
برلماني: موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين يحظى بإجماع شعبي واسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كافيار تطلق نسخ فاخرة من هاتف Galaxy S25 Ultra مطلية بالذهب

هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra Ouroboros
هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra Ouroboros
شيماء عبد المنعم
×

أعلنت شركة كافيار Caviar، المختصة في تصميم الهواتف الذكية الفاخرة، عن إطلاق مجموعة جديدة من الإصدارات المحدودة لهاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra، بمناسبة احتفالات العام الصيني الجديد، تتميز هذه الإصدارات بتصاميم فاخرة مستوحاة من رموز الحضارات القديمة، مطلية بالذهب الخالص.

تتضمن المجموعة تصميما بارزا هو Galaxy S25 Ultra Ouroboros، المصنوع من ذهب عيار 24 قيراط، الذي يعتبر الأغلى في سلسلة “كافيار” الجديدة، يشير تصميم هذا الإصدار إلى رمز الثعبان الذي يلتف حول ذيله، مما يعكس فكرة الأبدية، كما يحتوي على ساعة زمنية عملية مدمجة.

بالإضافة إلى إصدار Ouroboros، تقدم كافيار أيضًا مجموعة من التصاميم التي تستلهم من الأبراج الفلكية مثل برج الأسد، برج العقرب، وبرج الدلو، وكلها تتميز بزخارف فنية معقدة وتفاصيل دقيقة.

هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra Ouroboros

تتميز هذه الإصدارات بتصميمات فريدة تزينها زخارف الثعابين التي تلتهم ذيولها، كما تظهر صور الدعاية التي قدمتها الشركة، الإصدار الأول من السلسلة، "Oroboros"، يتضمن أيضا ساعة زمنية.

ويزعم أن الإصدار الأكثر تميزا من "Ouroboros" يأتي بطلاء ذهبي مزدوج من 24 قيراطا، مع دائرة قطرها 2 مم تمثل عين الأفعى، كما يتميز كلا الخيارين من "Ouroboros" بلوحات خلفية مصنوعة من التيتانيوم المغطى بـ PVD، مما يمنحهما مظهرا فاخرا مقارنة بهاتف Galaxy S25 Ultra العادي.

هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra Dark Ouroboros

وبالإضافة إلى هذه الإصدارات، تتوفر خيارات أخرى من الهاتف الرائد من سامسونج، بما في ذلك مجموعة متنوعة من التصميمات المستوحاة من علامات الأبراج. 

أسعار هواتف Galaxy S25 Ultra Limited Edition المزخرفة من "كافيار" تأتي بالأسعار التالية:

إصدار Galaxy S25 Ultra Ouroboros بسعر 13,910 دولار أمريكي.

نسخة Rose Radiance بسعر 10,270 دولار أمريكي.

إصدار Dominion بسعر 10,340 دولار أمريكي.

نسخة Dark Ouroboros بسعر 10,490 دولار أمريكي.

نسخة Monarch بسعر 10,560 دولار أمريكي.

نسخة Aquarius بسعر 10,990 دولار أمريكي.

إصدار Capricorn بسعر 11,130 دولار أمريكي.

نسخة Taurus بسعر 11,130 دولار أمريكي.

نسخة Leo بسعر 11,200 دولار أمريكي.

إصدار Cancer بسعر 11,340 دولار أمريكي.

نسخة Pisces بسعر 11,340 دولار أمريكي.

نسخة Scorpio بسعر 11,340 دولار أمريكي.

كافيار سامسونج ذهب Galaxy S25 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي

قرار حكومي عاجل بشأن معاشات شهر فبراير.. ما القصة؟

قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟

الاهلي وبيراميدز

مفاجأة في أزمة شكوى بيراميدز ضد مشاركة جراديشار مع الأهلي

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

بعد تخطيه 3900 جنيه.. سعر الذهب اليوم يتراجع مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 3900 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق.. ومفاجأة بسعر البيض

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر فبراير 2025| وقرار عاجل من التضامن

على معلول

علي معلول يفقد نصف ممتلكاته بهذه الحالة.. مفاجأة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الاهلي

إعلامي يكشف مستجدات صفقة الأهلي الجديدة

شعار الزمالك

تحت السن.. حقيقة مفاوضات الزمالك لضم المغربي معاذ الضحاك

احمد حسن

أحمد حسن يكشف مواجهات الزمالك أمام بيراميدز

بالصور

بالقرب من أمريكا.. خبراء يتوقعون ثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ 2025

انفجار بركان
انفجار بركان
انفجار بركان

بسبب الزبدة واللحمة.. رجل يصاب بمرض جلدي نادر

اللحوم
اللحوم
اللحوم

يسبب الاكتئاب والتنميل.. أعراض غير متوقعة لنقص الكالسيوم عند البالغين

الكالسيوم
الكالسيوم
الكالسيوم

احترس.. زيت شهير في علاج الأمراض يسمم الكبد

زيت القرنفل
زيت القرنفل
زيت القرنفل

فيديو

نانسي عجرم

اطلقوا ولا لسه؟ .. زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حبس مني فاروق

وحش الكون ومنى فاروق.. مشاهير واجهوا نفس الاتهامات| شاهد

مفيدة شيحة

أمي شجعتني بعد طلاقي.. مفيدة شيحة تبكي على الهواء

شمس جديدة

ظهور شمس جديدة صينية.. العلماء يكشفون ما سيحدث فى أواخر يناير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد