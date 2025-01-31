المعركة تشتعل بين سامسونج وأبل.. Galaxy S25 Ultra يتحدي iPhone 16 Pro Max

تستمر المنافسة الشرسة بين سامسونج و أبل في سعيهما للهيمنة على سوق الهواتف الذكية، مع إطلاق كلا الهاتفين الرائدين الجديدين Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max، كلا الجهازين يمثل قمة التكنولوجيا من كل من العلامتين التجاريتين، حيث يعتمدان على الذكاء الاصطناعي المتطور وابتكارات في الكاميرا لتعزيز تجربة المستخدم، ولكن أيهما يتفوق في النهاية؟.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max

تعتمد الإجابة على هذا السؤال على ما تبحث عنه في هاتفك الذكي، سواء كان أداء الذكاء الاصطناعي، ابتكارات الكاميرا، أو تجربة البرمجيات، خلال السطور التالية سنستعرض مقارنة سريعة بين الهاتفين.

1. التصميم والشاشة:



تصميم الهواتف يختلف تماما بين الجهازين، Galaxy S25 Ultra يستمر في تحسين الشكل المربع، بينما تلتزم أبل بإطار التيتانيوم المصقول في iPhone 16 Pro Max، من حيث المتانة، يتمتع جهاز سامسونج بحماية Gorilla Armor 2 المقاومة للخدوش، بينما يستخدم آيفون درع السيراميك.

أما في مجال الشاشة، تتفوق سامسونج بشاشة من نوع Dynamic 2x بجودة عرض QHD+ بمقاس 6.9 بوصة، مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة، بينما أبل تقدم شاشة من نوع Super Retina XDR مع سطوع 2000 شمعة مما يجعلها ممتازة في الأماكن ذات الإضاءة القوية.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max

2. الأداء والذكاء الاصطناعي:



كلا الهاتفين مزودان بشرائح قوية، حيث يتم تشغيل Galaxy S25 Ultra بواسطة Snapdragon 8 Elite، بينما يعمل iPhone 16 Pro Max بمعالج A18 Pro من أبل، تقدم سامسونج ميزات ذكية مثل مساعد Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتنقل عبر التطبيقات والترجمة الحية، في حين أن أبل لا تزال تطور Apple Intelligence، مع توفر ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في وقت لاحق من 2025.

3. التصوير الفوتوغرافي:

تستمر أبل في التفوق في التصوير بالفيديو مع نظام كاميرا ثلاثي العدسات 48 ميجابكسل، بينما سامسونج تدفع الحدود أكثر مع مستشعر 200 ميجابكسل وتكنولوجيا AI في التكبير والتصوير الليلي، سامسونج تبرز بشكل خاص في القدرة على تحسين الصور وتقديم أدوات متقدمة للمحتوى المبدع.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max

4. البطارية والشحن:

من حيث البطارية، أبل تدعي أن iPhone 16 Pro Max هو الأكثر استدامة، مع 33 ساعة من تشغيل الفيديو، في حين أن سامسونج تحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 45 واط سريع، متفوقة في هذه النقطة على أبل التي تقتصر على 30 واط.

5. البرمجيات:

تقدم سامسونج واجهة One UI 7 المستندة إلى نظام التشغيل Android 15 مع 7 سنوات من التحديثات، بينما أبل توفر iOS 18 مع مزايا جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي، ولكن مع مرونة أقل في التخصيص مقارنة بـ أندرويد.

6. السعر:



يبدأ سعر هاتف Galaxy S25 Ultra من 1,299 دولار بينما يبدأ iPhone 16 Pro Max من 1,199 دولار، على الرغم من أن أبل تحافظ على قيمة إعادة بيع أفضل، فإن سامسونج تقدم صفقات مغرية وتخفيضات أثناء الإطلاق.

في النهاية، يعتمد الاختيار بين Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max على أولوياتك الشخصية، إذا كنت تبحث عن أداء الذكاء الاصطناعي المتقدم وكاميرا متعددة الاستخدامات، فقد يكون Galaxy S25 Ultra هو الخيار الأفضل، أما إذا كنت تفضل استقرار البرمجيات وأفضل أداء في الفيديو، فإن iPhone 16 Pro Max سيكون الأنسب لك.