قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟
طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي
ترامب: الاتصالات مع بوتين وشي جين بينج تحقق نتائج جيدة
وزير الخارجية الأمريكي: استمرار الصراع يدمر أوكرانيا ويفاقم خسائرها
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع
حشود بالآلاف من الغربية تتجه إلى معبر رفح لدعم القيادة السياسية ورفض التهجير.. فيديو
حريق في منطقة بناء وإصلاح السفن بالسويس
دعاء استقبال شهر شعبان .. ردده الآن مفتاح الفرج الرزق ويقضي جميع الحوائج الصعبة
تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق.. ومفاجأة بسعر البيض
موعد صرف معاش شهر فبراير 2025| وقرار عاجل من التضامن
مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المعركة تشتعل بين سامسونج وأبل.. Galaxy S25 Ultra يتحدي iPhone 16 Pro Max

Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max
Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max
شيماء عبد المنعم
×

تستمر المنافسة الشرسة بين سامسونج و أبل في سعيهما للهيمنة على سوق الهواتف الذكية، مع إطلاق كلا الهاتفين الرائدين الجديدين Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max، كلا الجهازين يمثل قمة التكنولوجيا من كل من العلامتين التجاريتين، حيث يعتمدان على الذكاء الاصطناعي المتطور وابتكارات في الكاميرا لتعزيز تجربة المستخدم، ولكن أيهما يتفوق في النهاية؟.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max

تعتمد الإجابة على هذا السؤال على ما تبحث عنه في هاتفك الذكي، سواء كان أداء الذكاء الاصطناعي، ابتكارات الكاميرا، أو تجربة البرمجيات، خلال السطور التالية سنستعرض مقارنة سريعة بين الهاتفين.

1. التصميم والشاشة:


تصميم الهواتف يختلف تماما بين الجهازين، Galaxy S25 Ultra يستمر في تحسين الشكل المربع، بينما تلتزم أبل بإطار التيتانيوم المصقول في iPhone 16 Pro Max، من حيث المتانة، يتمتع جهاز سامسونج بحماية Gorilla Armor 2 المقاومة للخدوش، بينما يستخدم آيفون درع السيراميك. 

أما في مجال الشاشة، تتفوق سامسونج بشاشة من نوع Dynamic 2x بجودة عرض QHD+ بمقاس 6.9 بوصة، مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة، بينما أبل تقدم شاشة من نوع Super Retina XDR مع سطوع 2000 شمعة مما يجعلها ممتازة في الأماكن ذات الإضاءة القوية.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max

2. الأداء والذكاء الاصطناعي:


كلا الهاتفين مزودان بشرائح قوية، حيث يتم تشغيل Galaxy S25 Ultra بواسطة Snapdragon 8 Elite، بينما يعمل iPhone 16 Pro Max بمعالج A18 Pro من أبل، تقدم سامسونج ميزات ذكية مثل مساعد Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتنقل عبر التطبيقات والترجمة الحية، في حين أن أبل لا تزال تطور Apple Intelligence، مع توفر ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في وقت لاحق من 2025.

3. التصوير الفوتوغرافي:

تستمر أبل في التفوق في التصوير بالفيديو مع نظام كاميرا ثلاثي العدسات 48 ميجابكسل، بينما سامسونج تدفع الحدود أكثر مع مستشعر 200 ميجابكسل وتكنولوجيا AI في التكبير والتصوير الليلي، سامسونج تبرز بشكل خاص في القدرة على تحسين الصور وتقديم أدوات متقدمة للمحتوى المبدع.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max

4. البطارية والشحن:

من حيث البطارية، أبل تدعي أن iPhone 16 Pro Max هو الأكثر استدامة، مع 33 ساعة من تشغيل الفيديو، في حين أن سامسونج تحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 45 واط سريع، متفوقة في هذه النقطة على أبل التي تقتصر على 30 واط.

5. البرمجيات:

تقدم سامسونج واجهة One UI 7 المستندة إلى نظام التشغيل Android 15 مع 7 سنوات من التحديثات، بينما أبل توفر iOS 18 مع مزايا جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي، ولكن مع مرونة أقل في التخصيص مقارنة بـ أندرويد.

6. السعر:


يبدأ سعر هاتف Galaxy S25 Ultra من 1,299 دولار بينما يبدأ iPhone 16 Pro Max من 1,199 دولار، على الرغم من أن أبل تحافظ على قيمة إعادة بيع أفضل، فإن سامسونج تقدم صفقات مغرية وتخفيضات أثناء الإطلاق.

في النهاية، يعتمد الاختيار بين Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max على أولوياتك الشخصية، إذا كنت تبحث عن أداء الذكاء الاصطناعي المتقدم وكاميرا متعددة الاستخدامات، فقد يكون Galaxy S25 Ultra هو الخيار الأفضل، أما إذا كنت تفضل استقرار البرمجيات وأفضل أداء في الفيديو، فإن iPhone 16 Pro Max سيكون الأنسب لك.

سامسونج مقارنة iPhone 16 Pro Max Galaxy S25 Ultra أبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة| بالدرجات خلال ساعات

.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2025

حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك

بسبب صفقات الأهلي.. حسين لبيب في قسم الشرطة لسبب مثير

عداد الكهرباء القديم

المهلة انتهت.. تغيير عدادات الكهرباء القديمة وتركيب أبو كارت

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف درجاتك

أمطار

الأرصاد كشفت السبب.. ما سر اختفاء الأمطار في القاهرة الكبرى؟

علي معلول

حقيقة حصول علي معلول على الجنسية المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة والوادي الجديد

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة والوادي الجديد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

النفط يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يونيو

صورة أرشيفية

الكرملين: لا اتصال بين بوتين وترامب حول حادث تحطم طائرة واشنطن

صورة أرشيفية

روسيا.. الدفاعات الجوية تسقط 17 مسيرة أوكرانية

بالصور

5 أبراج محظوظة في الحب.. هل انت منهم؟

الابىاج
الابىاج
الابىاج

بيزود التركيز ويعالج التوتر .. اكتشف فوائد زيت إكليل الجبل

زيت إكليل
زيت إكليل
زيت إكليل

المتحف الجوي يحتفل بعيد الشرطة الـ 73 بحضور هاني رمزي

هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية

رمضان 2025 .. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل المداح 5 | شاهد

حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥

فيديو

نانسي عجرم وزوجها

اتطلقوا ولا لأ ؟ زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

حورية فرغلي : هذا ما تغير في مقاييس اختيار ملكات الجمال..وهذا ردها على سؤال متسابقة بعد مفاجأة مثيرة| حوار

سلوان موميكا

بث مباشر وثق مقتله.. القصة الكاملة لحادث إطلاق النار على سلوان موميكا حارق المصحف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد