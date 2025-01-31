الاتحاد العام لشباب العمال ينظم وقفة عند معبر رفح رفضا للتهجير

نظم الاتحاد العام لشباب العمال، برئاسة عبدالعزيز سمير، على مستوى فروع الاتحاد بمختلف المحافظات وقفة احتجاجية عند معبر رفح، تعبيرًا عن رفضهم التام لسياسات التهجير التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة.

وأكد المشاركون في المسيرة تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، مشددين على أن التهجير يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والقانون الدولي.

وخلال الفعالية، رفع اعضاء الاتحاد العام لشباب العمال اللافتات ورددوا الهتافات المنددة بالتهجير، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الفلسطينيين في أراضيهم.

وشدد رئيس الاتحاد على أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض، مؤكداً أن الشباب العربي لن يقف صامتًا أمام هذه الممارسات، داعيًا إلى تحرك واسع لدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.