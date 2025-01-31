الثاني في شباك عواد| مصطفي فتحي يعزز تقدم بيراميدز أمام الزمالك

أحرز مصطفي فتحي الهدف الثاني في شباك الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “ دور نايل”.

وعزز مصطفي فتحي تقدم بيراميدز في الدقيقة 64 بعد تمريرة من إبراهيم عادل وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى لينجح في تسجيل الهدف الثاني .

أحداث الشوط الاول

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة نشاطا هجوميا مكثفا من الزمالك بينما اعتمد بيراميدز على قوة محمد حمدى وفيستون ماييلى فى الخط الأمامي.



وأشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الصفراء الأولى فى المباراة فى وجه محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز فى الدقيقة الحادية عشرة بعد تدخل عنيف على أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك

وخطف عبد الله السعيد لاعب الزمالك قلوب جماهير الأبيض في الدقيقة 22 بسبب شكواه من الإصابة

وشهدت الدقيقة 30 انفرادا تاما بالمرمى من مصطفى شلبي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ابعدها شريف إكرامي عن مرماه فتابعها الجزيري بتسديدة اخرى ابعدها شريف إكرامي مرة اخرى وحرم تقدم الزمالك .

وشهدت الدقيقة 44 تبديلا اضطراريا في صفوف الزمالك بخروج عبد الله السعيد ودخول محمد السيد

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

بينما خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي