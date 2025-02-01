قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق شارع محمد مظهر بالزمالك لهذا السبب
لا يعطي ظهره لفريق.. إبراهيم فايق يوجه رسالة لجمهور الزمالك
بعد اعتقاله في اللاذقية .. من هو عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد؟
مناظر خلابة .. مغامرة في أعلي قمة جبلية بمصر
اغتنمها في شعبان.. هذه الصلاة تكفي همك وتغفر ذنبك وتُحصنك من كل مكروه
مسؤول أمريكي يكشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن
السيطرة على حريق داخل محطة بنزين بمرسى علم
مفاجأة .. إخلاء سبيل الموقوفين في قضية مقـ.ـتل سلوان موميكا
بتعريفات جديدة .. ترامب يهدد بتأجيج التوترات بين واشنطن وبروكسل | تقرير
اجتماع عربي في القاهرة بشأن غزة والأونروا غدا
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار في لبنان
أهلي جدة السعودي يعلن تعاقده مع الجناح البرازيلي جالينو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التعليم الأسبق: ربط القبول الجامعي بسوق العمل ضرورة حتمية

سوق العمل
سوق العمل
يوسف أيمن
×

قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن نظام القبول الجامعي القائم على المجموع فقط هو أحد أبرز العيوب في منظومة الثانوية العامة، حيث لا يراعي قدرات ومهارات الطلاب الفعلية، بل يعتمد فقط على الدرجات واقترح أنه من الأفضل إدخال اختبارات قدرات كمعيار رئيسي للقبول في بعض التخصصات الجامعية، مثل كليات التربية النوعية، والتربية الموسيقية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات التي تتطلب مهارات خاصة، مؤكدًا أن ذلك سيُخفف الضغط النفسي على الطلاب خلال مرحلة الثانوية العامة.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاعتماد على اختبارات القدرات بدلًا من المجموع فقط في القبول الجامعي، سيُسهم في تحقيق عدالة أكبر وتوجيه الطلاب إلى المسارات المناسبة لهم، دون أن يُفتح الباب أمام المحسوبية أو الوساطة، طالما أن هذه الاختبارات تتم وفق معايير شفافة وعادلة.

وتابع: المشكلة الحقيقية في نظام الثانوية العامة لا تكمن فقط في المناهج أو أسلوب الامتحانات، بل في آلية القبول الجامعي التي تعتمد بشكل أساسي على مكتب التنسيق والمجموع الكلي، لافتا إلى أن مكتب التنسيق يُعد أكثر أنظمة القبول الجامعي عدالة في مصر، نظرًا لعدم وجود وساطة أو محسوبية فيه، لكنه في الوقت ذاته يمثل عائقًا أمام توجيه الطلاب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
 

الثانوية العامة سوق العمل جمال العربي وزير التعليم الأسبق القبول الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس | تظهر خلال ساعات

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

البورصة المصرية

البورصة تربح 60 مليار جنيه خلال يناير 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب في السعودية والإمارات بختام تعاملات اليوم الجمعة 31 يناير

الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب نهاية شهر يناير 2025

بالصور

إطلالة جريئة ومميزة.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها | شاهد

إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)
إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)
إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025..كن صريحًا دائمًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025.. اهتم بمشاعره بصدق

برج الثور حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025..اهتم بمشاعره بصدق
برج الثور حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025..اهتم بمشاعره بصدق
برج الثور حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025..اهتم بمشاعره بصدق

فيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

حسين فهمي

واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عن عدد زيجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد