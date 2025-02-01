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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو|مصطفى بكرى منفعلا: المساس بالرئيس السيسى إعلان حرب..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع الأول من فبراير

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
أسامة علي
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تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى

قلة أدب.. عمرو أديب ينفعل بسبب صورة السيسي في جيروزاليم بوست
علق الإعلامي عمرو أديب، على الصورة التي نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية والتي تصدر بشكل يومي، قائلا :"فعل قليل الأدب، ورسالة بأن هذا الأمر ممكن يكون مصير الرئيس عبدالفتاح السيسي".
 

مصطفى بكرى منفعلا: المساس بالرئيس السيسى إعلان حرب
قال الإعلامي مصطفى بكري، أن صحيفة “ جيروزاليم بوست” التابعة للموساد الإسرائيلي نشرت صورة للرئيس السيسى برفقة نظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، معقبا:" ليس للصورة علاقة بالموضوع المنشور".
 

بكري: مفيش دولة عربية أيدت موقف مصر الرافض لتهجير أهل غزة ولو ببيان
وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة إلى الدول العربية، بشأن موقفها تجاه ما أعلنته مصر بأنها لن تشارك في تهجير أهل غزة.
 


متحدث حركة فتح: الموقف المصري داعم كبير لفلسطين وحقوق شعبها
متحدث حركة فتح: الموقف المصري داعم كبير لفلسطين وحقوق شعبها
 


الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع الأول من فبراير
عرضت قناة العربية تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس المتوقعة في مصر، متضمنا توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس. 
 

مصطفى بكرى: محمد أبو العينين أكد أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر
أشاد الإعلامي مصطفى بكري بالنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بكملته التي ألقاها في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي أكد من خلالها أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر.
 

أبو العينين: تصريحات ترامب أشعلت النار بمصر .. ولن نفرّط فى شبر واحد من أرضنا
استعرض برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” كلمة وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين، خلال كلمة أمام اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الهجرة لغرب المتوسط والمحيط الأطلنطي التي أكد خلالها أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر أشعلت النيران فى صفوف الشعب المصرى وكذلك داخل البرلمان المصرى.
 


كلنا معاك يا سيسي.. آلاف المصريين يحتشدون أمام معبر رفح لرفض التهجير القسري للفلسطينيين
انطلقت وفود شعبية وسياسية من القاهرة وعدة محافظات، اليوم الجمعة، باتجاه محافظة شمال سيناء، للوقوف أمام معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، لتأكيد الرفض الشعبي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
 

أحمد العوضي من أمام معبر رفح: كلنا مع الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
قال الفنان أحمد العوضي، إن دعم الشعب الفلسطيني واجب علينا كمصريين، معقبا: “احتشاد المصريين أمام معبر رفح اليوم؛ جاء للتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين”.
 

مساعدات مصرية مستمرة لتحسين الوضع الإنساني والصحي في غزة
قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غرب رفح الفلسطينية، إنه موجود في نقطة قريبة من معبري رفح البري وكرم أبو سالم، وتعرضت هذه المنطقة للتدمير الكامل نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورغم ذلك، ما زالت الشاحنات القادمة من مصر تمر عبر المعابر إلى غزة منذ بداية وقف إطلاق النار.
 


متحدث حركة فتح: الموقف المصري داعم كبير لفلسطين وحقوق شعبها
قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر كانت وستظل أرض كنانة، مشيدًا بالمواقف الوطنية الثابتة التي عبرت عنها دائمًا في دعم القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
 

مصر اخبار التوك شو غزة صدى البلد السيسى

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