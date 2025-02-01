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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 1-2-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
محمد صبيح
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سجلت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم السبت 1-2-2025، استقرارًا ملحوظًا في معظم عيارات المعدن الأصفر، متأثرة بحركة الأسواق العالمية وتقلبات سعر الدولار.

وبحسب آخر تحديث لأسعار الذهب والمجوهرات في دبي، جاءت متوسطات الأسعار اليوم (بدون رسوم المصنعية) متوافقة مع التداولات الدولية، مع توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة مع عودة السياحة الموسمية وتحضيرات المناسبات.

أسعار أعيرة الذهب في الإمارات اليوم 

تصدر عيار 24 قائمة الأعلى سعرًا مسجلًا 337.25 درهم للجرام، تلاه عيار 22 عند 312.25 درهم، بينما سجل عيار 21، الأكثر رواجًا في القطاع المحلي، 302.25 درهم للجرام. أما عيار 18 فبلغ 259.25 درهم، في حين تراجعت أسعار العيارات الأقل نقاءً؛ حيث سجل عيار 14 199.50 درهم، وعيار 12 171.00 درهمًا للجرام.

سعر الأونصة والجنيه الذهب

وصل سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 2791.88 درهم، ما يعادل محليًا 10,489.75 درهم، بينما سجل الجنيه الذهب (8 جرامات) 2418.00 درهم، في ظل تحسن الطلب على الاستثمارات الآمنة وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

عوامل ضبطت الأسعار  

وأوضح خبراء القطاع، أن استقرار الأسعار في الإمارات يعكس توازنًا بين انخفاض طفيف في قيمة الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الدول الكبرى، مما قلل الضغوط التصاعدية على المعدن. لكنهم أشاروا إلى أن أي صعود مفاجئ في أسعار الفائدة الأمريكية أو اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية قد تعيد الأسعار للارتفاع.

توصيات للمستهلكين والمستثمرين  

ينصح المتعاملون بمراقبة تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة بيانات الوظائف الأمريكية والأداء الصناعي الصيني، إلى جانب حركة الاستثمار في صناديق الذهب العالمية (ETFs). 

كما يُوصى بشراء الذهب من منافذ معتمدة لضمان الشفافية وتجنب فروق الأسعار غير المعلنة.

يُذكر أن الإمارات، لا سيما دبي، تُعد واحدة من أهم المراكز العالمية لتجارة الذهب، حيث تجذب الأسعار التنافسية وغياب الضرائب على المشغولات الذهبية الكثير من المستثمرين والسياح.

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