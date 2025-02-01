مناظر خلابة .. مغامرة في أعلي قمة جبلية بمصر

يستمتع السائحين بمناظر خلابة لا مثيل لها اثناء صعودهم أعلي قمة جبلية بمصر وهو قمة جبل سانت كاترين .

خلال الرحلة يستمتع السائحين بمناظر خلابة لا مثيل لها اثناء صعودهم اعلي قمة جبلية بمصر وهو قمة الصعود لجبل سانت كاترين تشاهد الجبال المرتفعة وتنوع الحياة البيولوجية سواء من الكائنات الحية التي تشمل الوعل النوبي والتياتل علاوة علي الطيور النادرة والتي منها الصقور و عصفور سيناء الوردي وفراشة سيناء الزرقاء بالإضافة إلي المئات من الاعشاب الطبيه والعطرية النادرة .

جبل سانت كاترين هو أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع يبلغ 2,629 متر يقع الجبل في جنوب سيناء بالقرب من د يعتبر دير سانت كاترين من أهم المعالم الطبيعية والتاريخية في البلاد، ويشتهر بجماله الطبيعي

يقول صالح عوض الدليل البدوي لصعود جبل موسي وسانت كاترين ويتميز بطبيعة صخرية وعرة طرق جبلية تتطلب مجهودا للتسلق مشيرا إلي إن يتوسط

مجموعة من القمم المحيطة به مثل جبل موسى وجبل أم شومر المنطقة وهي محمية طبيعية وتحتوي على أنواع نادرة من النباتات والحيوانات

واضاف سليمان الجبالي الخبير في سياحة السفاري والدليل البدوي ان جبل سانت كاترين من التكوينات الجيولوجية القديمة التي تشكل معظم جبال سيناء مشيرا إلي إن الجبل يتكون بشكل رئيسي من صخور الجرانيت، والتي تعود إلى العصر البريكامبري، أي أكثر من 500 مليون سنة، مما يجعله من أقدم التكوينات الجيولوجية في مصر

من أبرز الصخور الموجودة في المنطقة هي الجرانيت الوردي والرمادي، الذي يتميز بتركيبه المعدني الغني بـ الكوارتز و الفلسبار والميكا. هذه الصخور تعتبر من الصخور النارية التي تشكلت بفعل تبريد الحمم البركانية تحت سطح الأرض على مر العصور.

ويجذب جبل سانت كاترين السياح من مختلف الجنسيات لانه مغامرة تسلق للجبال الاكثر وعورة و الاعلي ارتفاعا علي مستوي مصر

وجبل سانت كاترين يعتبر وجهة مثالية لمحبي الجيولوجيا والمغامرين و زاخرا بانواع صخور الجرانيت بالوان وردية فريدة