القومي للمرأة يستقبل زوجات الوافدين بالدورة التدريبية للتعاون الإفريقي لصناع القرار

استقبل المجلس القومي للمرأة، زوجات الوافدين المشاركين في الدورة التدريبية للتعاون الأفريقي لصناع القرار الأفريقي، وذلك للاطلاع على الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس للمرأة.

جضر اللقاء الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والدكتورة ميرفت أبو عوف عضوة المجلس، وعدد من قيادات الأمانة العامة للمجلس.

افتتحت الدكتورة نسرين البغدادي اللقاء، أمس الأول، بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية. كما استعرضت تاريخ إنشاء المجلس واختصاصاته وتشكيله وفروعه بالمحافظات، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل الإرادة السياسية الداعمة لها. واستعرضت جهود مصر والمجلس في ملف تمكين وحماية المرأة.

وأشارت الدكتورة ميرفت أبو عوف إلى أهمية دور الفن في نشر الوعي بقضايا المرأة في المجتمع، لافتة إلى دوره الكبير في مناقشة قضايا العنف ضد المرأة مثل ختان الإناث، الاتجار بالبشر، والميراث. وأكدت على دور الفن في مساعدة المجلس على توصيل رسائله للمجتمع، مشيرة إلى الأغنية الشهيرة "نور" كمثال على ذلك. وأكدت أهمية التعاون مع صناع السينما والدراما لتعزيز مكانة المرأة باعتبارها نواة الأسرة في المجتمع المصري.

كما تضمن اللقاء عرض نبذة عن المشروعات والبرامج التي ينفذها المجلس لتمكين المرأة والفتاة، مثل برنامج الإقراض والادخار الرقمي "تحويشة"، وبرنامج نورة، ومبادرة دوي ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات، والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي. كما تم التطرق إلى "ختم المساواة بين الجنسين"، الذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتهيئة بيئة عمل آمنة لها.

وتحدثت الدكتورة نسرين البغدادي عن دور مكتب شكاوى المرأة كأحد أهم آليات المجلس لحماية حقوق وحريات المرأة، كما تم عرض مرصد المرأة المصرية الذي يستهدف متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2015 إلى 2030، من خلال تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت، وإعداد تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة المساواة.

في ختام اللقاء، توجهت الدكتورة نسرين البغدادي بالشكر إلى وزارتي الدفاع و الخارجية على التعاون والتنظيم المشترك لهذا اللقاء، معربة عن سعادتها بحضور زوجات الوافدين. وقامت بتقديم هدايا عينية مصنوعة بأيدى سيدات مصر من مختلف المحافظات.

فيما أشادت زوجات الوافدين بجهود المجلس في ملف تمكين وحماية المرأة، وأعربن عن فخرهن بتجربة مصر الملهمة في هذا الملف الهام.