قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوز المستشار راغب عشيبة برئاسة نادي قضاة الإسكندرية
نجم الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع أفضل لاعب فى آسيا
تفسير حلم العطش للمطلقة في المنام.. راحة نفسية وأمل جديد في حياتها قريبا
14 جنيها.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-2-2025
اليوم .. ليفربول يواجه بورنموث فى الدوري الإنجليزي
ناصر ماهر: زيزو لاعب كبير وحقه يحصل على أموال جيدة
أفضل 15 دعاء بين الأذان والإقامة للفرج.. ردده تتخلص من الهموم
ترامب يعاقب عناصر "إف بي آي" المشاركين في التحقيقات ضده
المرور يعلن خريطة الطرق الجديدة بعد إزالة منزل كوبرى الجيزة
صدمة لمحبي الشاي بالحليب.. تأثيراته سلبية أكثر خطورة مما تتصور
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث اليوم فى الدوري الانجليزي
أفضل لاعب في آسيا.. طارق السيد يكشف كواليس صفقات الزمالك الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يستقبل زوجات الوافدين بالدورة التدريبية للتعاون الإفريقي لصناع القرار

القومي للمرأة
القومي للمرأة
أمل مجدى
×

استقبل المجلس القومي للمرأة، زوجات الوافدين المشاركين في الدورة التدريبية للتعاون الأفريقي لصناع القرار الأفريقي، وذلك للاطلاع على الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس للمرأة. 

جضر اللقاء الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والدكتورة ميرفت أبو عوف عضوة المجلس، وعدد من قيادات الأمانة العامة للمجلس.

افتتحت الدكتورة نسرين البغدادي اللقاء، أمس الأول، بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية. كما استعرضت تاريخ إنشاء المجلس واختصاصاته وتشكيله وفروعه بالمحافظات، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل الإرادة السياسية الداعمة لها. واستعرضت جهود مصر والمجلس في ملف تمكين وحماية المرأة.

وأشارت الدكتورة ميرفت أبو عوف إلى أهمية دور الفن في نشر الوعي بقضايا المرأة في المجتمع، لافتة إلى دوره الكبير في مناقشة قضايا العنف ضد المرأة مثل ختان الإناث، الاتجار بالبشر، والميراث. وأكدت على دور الفن في مساعدة المجلس على توصيل رسائله للمجتمع، مشيرة إلى الأغنية الشهيرة "نور" كمثال على ذلك. وأكدت أهمية التعاون مع صناع السينما والدراما لتعزيز مكانة المرأة باعتبارها نواة الأسرة في المجتمع المصري.

كما تضمن اللقاء عرض نبذة عن المشروعات والبرامج التي ينفذها المجلس لتمكين المرأة والفتاة، مثل برنامج الإقراض والادخار الرقمي "تحويشة"، وبرنامج نورة، ومبادرة دوي ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات، والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي. كما تم التطرق إلى "ختم المساواة بين الجنسين"، الذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتهيئة بيئة عمل آمنة لها.

وتحدثت الدكتورة نسرين البغدادي عن دور مكتب شكاوى المرأة كأحد أهم آليات المجلس لحماية حقوق وحريات المرأة، كما تم عرض مرصد المرأة المصرية الذي يستهدف متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2015 إلى 2030، من خلال تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت، وإعداد تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة المساواة.

في ختام اللقاء، توجهت الدكتورة نسرين البغدادي بالشكر إلى وزارتي الدفاع و الخارجية على التعاون والتنظيم المشترك لهذا اللقاء، معربة عن سعادتها بحضور زوجات الوافدين. وقامت بتقديم هدايا عينية مصنوعة بأيدى سيدات مصر من مختلف المحافظات.

فيما أشادت زوجات الوافدين بجهود المجلس في ملف تمكين وحماية المرأة، وأعربن عن فخرهن بتجربة مصر الملهمة في هذا الملف الهام.

الوافدين الخدمات القومي للمرأة الدورة التدريبية للتعاون الأفريقي صناع القرار الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

سقوط امطار

الأرصاد عن حالة الطقس: سقوط أمطار علي هذه المناطق خلال ساعات

لو فلوسك اتحجزت بـ ATM.. ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي

لو فلوسك اتحجزت في ATM.. ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه.. تفاصيل

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك

إعلامي يهاجم لاعبي الزمالك: فلوس بالملايين عشان تجري بالشكل ده

الدرديري

الدرديري: أين قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري

نادي الزمالك

عبدالخالق: أي لاعب لا يُقدر قميص الزمالك عليه أن يرحل

بالصور

تفسير حلم العطش للمطلقة في المنام.. راحة نفسية وأمل جديد في حياتها قريبا

تفسير حلم العطش للمطلقة
تفسير حلم العطش للمطلقة
تفسير حلم العطش للمطلقة

صدمة لمحبي الشاي بالحليب.. تأثيراته سلبية أكثر خطورة مما تتصور

صدمة لمحبي الشاي بالحليب
صدمة لمحبي الشاي بالحليب
صدمة لمحبي الشاي بالحليب

رجل برج العذراء.. عبقري التفاصيل ويسعي دائما إلى الكمال

رجل برج العذراء
رجل برج العذراء
رجل برج العذراء

علامات في العين تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة.. تعرف عليها

علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة
علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة
علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة

فيديو

محمد عبده

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد