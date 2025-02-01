إسماعيل يوسف: مجلس الزمالك فيه انقسامات وقرارات غلط بتتاخد

عبر إسماعيل يوسف عن غضبه من مستوي لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وقال إسماعيل يوسف عبر برنامج الكورة مع فايق على قناة ام بي سي مصر 2 : صفقة أشرف لن شرقي مش هي السبب في غضب الجمهور ضد المجلس فقط.

و أضاف : لكن من بداية الموسم وفيه قرارات غلط بتتاخد وكان فيه بناء غلط للفريق

و تابع : كان لازم يكون فيه لجنة كورة من بداية الموسم، والمجلس فيه انقسامات مش وحدة واحدة

و استكمل : مع احترامي لمجهودهم مكنش ينفع حد يطلع يتكلم إمبارح ويعلن عن صفقات قبل مباراة مهمة زي النهاردة، فين مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للنادي

و أشار : أحمد سليمان بعيد عن الإشراف على الكرة بقاله 3 شهور تقريبا

كواليس معسكر للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي إسلام صادق عن كواليس نارية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز .

و كتب إسلام صادق : لاعبو الزمالك هددوا بعدم الذهاب إلى المعسكر قبل مواجهة بيراميدز لعدم الحصول على مستحقاتهم ..وعندما تواجدوا في المعسكر هددوا بعدم الذهاب إلى المباراة حتى حضر عضو بالمجلس ومنحهم مستحقاتهم قبل ساعات من اللقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل”.