أخبار المنيا : «كدواني» يعلن بروتوكولاً لإنشاء غابات شجرية ويتابع أعمال تطوير منطقة ماقوسة ويتفقد الأعمال الإنشائية لعمارات المجمع السكنى بأبو هلال

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية فقد شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا توقيع بروتوكول لإنشاء غابات شجرية دعما للإستثمار الاخضر والتصنيع الزراعى، كما تابع أعمال التطوير بمنطقة ماقوسة لافتتاح السوق الحضارى، كما تفقد الأعمال الإنشائية لعمارات المجمع السكنى بديل الإيواء بمنطقة السلخانة

محافظ المنيا يتابع أعمال التطوير بمنطقة ماقوسة ويؤكد : السوق الحضارى سيجعلها منطقة جذب تجارى.



تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد مشروع تطوير منطقة ماقوسة و السوق الحضارى، ومتابعة التجهيزات النهائية بالسوق الجديد في ماقوسة، وذلك خلال جولته الميدانية بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات تعيق المشروع، استعداداً لافتتاحه قريباً.

وأكد المحافظ خلال الجولة الانتهاء من توصيل الكهرباء لجميع وحدات السوق بالتنسيق مع شركة الكهرباء، مشيراً إلى أن كافة التوصيلات تمت مجاناً، موضحا أن السوق يوفر بيئة عمل منظمة وآمنة، مجهزة بكافة المرافق والخدمات، مما يضمن سرعة الانتقال إليه لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة المواطنين.

محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لعمارات المجمع السكنى بديل الإيواء بمنطقة السلخانة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية لمشروع مجمع سكنى بديل الإيواء بمنطقة السلخانة فى حي جنوب مدينة المنيا، ويضم 9 عمارات سكنية متكاملة المرافق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير سكن آمن ومناسب للأسر الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجا .

وأوضح المحافظ أن المشروع يتم تنفيذه بتكلفة تقارب 133 مليون جنيه، ويضم 184 وحدة سكنية، تتكون كل وحدة منها من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، كما يضم المجمع السكنى 66 محلًا تجاريًا بالطابق الأرضي، مما يسهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ودعم الأنشطة التجارية الاقتصادية لأهالي المنطقة.

محافظ المنيا : بروتوكول لإنشاء غابات شجرية دعما للإستثمار الاخضر والتصنيع الزراعى



شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة " بافلي وود" لإنشاء وتشغيل غابات شجرية مستدامة، وذلك ضمن مشروع جرين وود على مساحة تقدر بحوالى 100 فدان بالمنطقة الصناعية شرق النيل، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاستثمار الأخضر، وضمن فعاليات أسبوع البيئة الوطني.

وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحويل المنيا إلى عاصمة الاقتصاد الأخضر في صعيد مصر، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للاستفادة من الموارد المتاحة بطرق مبتكرة وفعالة تدعم التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المشروع يسهم في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة الغابات الشجرية، مما يساعد في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الضارة، إلى جانب توسيع الرقعة الزراعية، تنقية الهواء، ومكافحة التصحر، وزيادة التنوع البيئي.



ضبط 709 مخالفات خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، ضبط 709 مخالفات خلال حملات تموينية مفاجئــة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق خلال 10 أيام.



حملات مكثفة للنظافة وتشجير وصيانة دورية لأعمدة الإنارة بمراكز المنيا

شنت الوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة المنيا حملات موسعة لرفع المخلفات، وصيانة أعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف جهود النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

ففي مركز سمالوط، تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة بالطرق والشوارع الرئيسية، إلى جانب تجميل وتطوير المدخل الشمالي لمركز ومدينة سمالوط بنطاق الوحدة المحلية لقرية قلوصنا، ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة من القرى.