قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الرفض الشعبي.. وزير الخارجية الأمريكي يصل بنما لمناقشة مطالب «ترامب»
إذاعة الشباب والرياضة و«أون تايم سبورت» تحصدان جوائز التميز الإعلامي | تفاصيل
الاحتلال يقتحم قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة الغربية
محمد فراج وتارا عماد في مشهد تشويقي من مسلسل «كتالوج» | شاهد
شبورة مائية كثيفة| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
بعد الخسارة أمام بيرميدز.. نجم الزمالك يوجّه رسالة للجمهور «موّتنا نفسنا لآخر دقيقة»
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 2-2-2025
محافظ شمال سيناء: لدينا خطة علمية ودقيقة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
آخر تحديث لسعر الدولار في معظم البنوك اليوم الأحد 2-2-2025
تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025 بعد موجة ارتفاع تاريخية.. عيار 21 وصل كام؟
وزارة الرياضة: لم نضغط على مجلس الزمالك للرحيل واستقالة أحمد سليمان لم تصلنا
اتحاد الكرة: عضو الإسماعيلي مُهدّد بالشطب ولن نتهاون في معاقبة الخارجين عن النص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار المنيا : «كدواني» يعلن بروتوكولاً لإنشاء غابات شجرية ويتابع أعمال تطوير منطقة ماقوسة ويتفقد الأعمال الإنشائية لعمارات المجمع السكنى بأبو هلال

محافظ المنيا يتفقد السوق
محافظ المنيا يتفقد السوق
ايمن رياض
×

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية فقد شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا توقيع بروتوكول لإنشاء غابات شجرية دعما للإستثمار الاخضر والتصنيع الزراعى، كما تابع أعمال التطوير بمنطقة ماقوسة لافتتاح السوق الحضارى، كما تفقد الأعمال الإنشائية لعمارات المجمع السكنى بديل الإيواء بمنطقة السلخانة

محافظ المنيا يتابع أعمال التطوير بمنطقة ماقوسة ويؤكد : السوق الحضارى سيجعلها منطقة جذب تجارى.


تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد مشروع تطوير منطقة ماقوسة و السوق الحضارى،  ومتابعة التجهيزات النهائية بالسوق الجديد في ماقوسة، وذلك خلال جولته الميدانية بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات تعيق المشروع، استعداداً لافتتاحه قريباً.

وأكد المحافظ خلال الجولة الانتهاء من توصيل الكهرباء لجميع وحدات السوق بالتنسيق مع شركة الكهرباء، مشيراً إلى أن كافة التوصيلات تمت مجاناً، موضحا أن السوق يوفر بيئة عمل منظمة وآمنة، مجهزة بكافة المرافق والخدمات، مما يضمن سرعة الانتقال إليه لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة المواطنين.

محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لعمارات المجمع السكنى بديل الإيواء بمنطقة السلخانة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية لمشروع مجمع سكنى بديل الإيواء بمنطقة السلخانة فى حي جنوب مدينة المنيا، ويضم 9 عمارات سكنية متكاملة المرافق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير سكن آمن ومناسب للأسر الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجا .

وأوضح المحافظ أن المشروع يتم تنفيذه بتكلفة تقارب 133 مليون جنيه، ويضم 184 وحدة سكنية، تتكون كل وحدة منها من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، كما يضم المجمع السكنى 66 محلًا تجاريًا بالطابق الأرضي، مما يسهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ودعم الأنشطة التجارية الاقتصادية لأهالي المنطقة.

محافظ المنيا : بروتوكول لإنشاء غابات شجرية دعما للإستثمار الاخضر والتصنيع الزراعى


شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة " بافلي وود" لإنشاء وتشغيل غابات شجرية مستدامة، وذلك ضمن مشروع جرين وود على مساحة تقدر بحوالى 100 فدان بالمنطقة الصناعية شرق النيل، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاستثمار الأخضر، وضمن فعاليات أسبوع البيئة الوطني.

وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحويل المنيا إلى عاصمة الاقتصاد الأخضر في صعيد مصر، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للاستفادة من الموارد المتاحة بطرق مبتكرة وفعالة تدعم التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المشروع يسهم في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة الغابات الشجرية، مما يساعد في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الضارة، إلى جانب توسيع الرقعة الزراعية، تنقية الهواء، ومكافحة التصحر، وزيادة التنوع البيئي.


ضبط 709 مخالفات خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، ضبط 709 مخالفات خلال حملات تموينية مفاجئــة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق خلال 10 أيام.


حملات مكثفة للنظافة وتشجير وصيانة دورية لأعمدة الإنارة بمراكز المنيا

شنت الوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة المنيا حملات موسعة لرفع المخلفات، وصيانة أعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف جهود النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

ففي مركز سمالوط، تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة بالطرق والشوارع الرئيسية، إلى جانب تجميل وتطوير المدخل الشمالي لمركز ومدينة سمالوط بنطاق الوحدة المحلية لقرية قلوصنا، ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة من القرى.

المنيا بروتوكول محافظ السوق الحضارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

بارشيفية

مفاجأة.. بلوجر شهير يعترف بـ مواقعة طالبة التجمع في الشارع

التليفون هيبقى حتة حديدة.. وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر

التليفون هيبقى حتة حديدة..وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر بدءًا من هذا التاريخ

الشاب الضحية بالغربية

حادث المحلة.. تفاصيل وفاة زوج ميكب أرتست سقط من الطابق السادس

أصالة وطارق العريان

حقي ومش هتنازل عنه | تصرف غير متوقع من طارق العريان ضد أصالة

موظف الأوبرا

زوج شقيقة موظف الأوبرا يفجر مفاجأة عن رسالته الأخيرة قبل موته | فيديو

طقس

منخفض جوي يضرب البلاد .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

ترشيحاتنا

الوضوء

أمين الفتوى: النوم على جنابة ليس حراما بشرط الوضوء

شيخ الأزهر

الأطفال يسألون وشيخ الأزهر يجيب .. هل ما يحدث للمسلمين غضب من الله؟

الأفراح

ما حكم حضور الأفراح وفيها موسيقى بشرط احترام الاخلاق؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الآيس كريم

ايس كريم
ايس كريم
ايس كريم

أنوسة كوتة: نستعد لمفاجأة كبيرة لعمرو دياب وتامر حسني من ألحان محمد رحيم

انوسة كوتة
انوسة كوتة
انوسة كوتة

حلويات بتقلل الكوليسترول .. دراسة تكشف مفاجأة سارة| تفاصيل

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

رمضان 2025 .. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد

عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس

فيديو

هنا الزاهد

سيارة بـ 20 مليون جنيه.. قصة هدية «هنا الزاهد» بالسعودية |فيديوجراف

محمد رمضان

حطوا صورتي جمب الجملة دي| محمد رمضان يوجّه طلبا لقنوات مسلسلات ماراثون دراما 2025

موظف ينهي حياته

بسبب فصله تخلص من حياته.. موظف يترك رسالة لظالمه

ايمان عبد اللطيف

دعوة لزيارة واشنطن .. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد