رئيس دار الأوبرا: صرف المستحقات المالية لأسرة الراحل هاني عبد القادر

أكدت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية أنه جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية لأسرة الراحل هاني عبد القادر ودراسة دعمهم ورعايتهم بما يليق بجهوده التى قدمها طوال مدة خدمته متابعة أن الأوبرا حققت مكانتها المميزة على الساحة الإبداعية بسبب إخلاص وتفانى جميع أبنائها من العاملين بمختلف إداراتها .

وأشارت أن الموضوعات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى والخاصة بملابسات رحيله قيد التحقيق من الجهات المختصة .

وكانت قد الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع العاملين والفنانين الزميل هاني عبد القادر بالإدارة العامة للمراسم والبروتوكول.

وفاة هاني عبد القادر



وقرر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة هاني عبدالقادر، موظف دار الأوبرا المصرية.

وأعرب وزير الثقافة عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. كما أكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا في المتابعة وتقديم الدعم اللازم لأسرته.

وفاة مشيرة عيسي :

من ناحية أخرى نعت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بالأوبرا عازفة البيانو العالمية الدكتورة مشيرة عيسى، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت الأول من فبراير، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان .