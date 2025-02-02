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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر.. إزاي تصحى بدون منبه

صلاة الفجر
صلاة الفجر
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يبحث كثيرون عن دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر ، فينبغي التأكيد على أن صلاة الفجر في جماعة بمثابة النّور التّام للعبد المسلم المؤمن يوم القيامة، وهذا الفضل والأجر لمن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة، فقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «بشّرِ المَشائيْنَ فيْ الظُلمِ إلى المَسَاجدِ بالنُور التّامِ يومَ القيْامَة»

ورُوِيَ عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: «مَنْ صَلّى الصُبحَ فَهوَ فيْ ذِمَة الله».

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

ويستحب للمسلم أن يقول دعاء قبل النوم، حيث يسهل له الاستيقاظ لصلاة الفجر، وهذا الدعاء ورد عن الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- وله فوائد عظيمة، منها تحصين للنفس من شر الشيطان والمخلوقات، وشعور الإنسان بالطمأنينة بعد ترديد اذكار المساء والنوم.

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

«بِاسْمِكَ رَبِّـي وَضَعْـتُ جَنْـبي، وَبِكَ أَرْفَعُـه، فَإِن أَمْسَـكْتَ نَفْسـي فارْحَـمْها ، وَإِنْ أَرْسَلْتَـها فاحْفَظْـها بِمـا تَحْفَـظُ بِه عِبـادَكَ الصّـالِحـين». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة». (مرة واحدة).

دعاء القيام لصلاة الفجر

وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان".

والأفضل فى القيام لصلاة الفجر هو القيام مسرعا عند الاستيقاظ وعدم الانصياع لوساوس الشيطان وغلق المنبه، وبعدها يتثاقل عليها النوم بطريقة عجيبة ولا تستيقظ إلا فى الصباح.

والقيام والجلوس على سرير النوم، فى وقت صلاة الفجر بشكل سريع يذهب النوم ووساوس الشيطان، ومن ثم يتوجه المرء للوضوء والصلاة ويعود للنوم مرة أخرى.

دعاء للاستيقاظ لصلاة الفجر مكتوب

«اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).

«الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)

سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)
الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)
اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة)

النوم عن صلاة الفجر
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الإنسان المسلم عليه أن يحاول جاهدا فى الإنتظام فى الصلوات المفروضة فى أوقاتها وبالأخص صلاة الفجر.

وأضاف عاشور، فى لقائه بخدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، ردا على سائل "أعود من عملى متأخرا فلا أستطيع الإنتظار لصلاة الفجر ولا أستطيع القيام لأدائها، فما الحكم؟ أن الإنسان لو عزم من قلبه على الإستيقاظ لصلاة الفجر فسيمده الله بمدد من عنده ويعينه على القيام لها.

وأوضح، أن الإنسان الذي يرجع من عمله متعبا ونام ولم يستطع القيام ولم يجد من يوقظه لأداء صلاة الفجر فلا حرج فى ذلك ومن ثم يصليها قضاءا عند الإستقياظ.

صلاة الفجر النوم عن صلاة الفجر دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

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