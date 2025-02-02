قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: صفقة نجم فاركو تكلف الزمالك 25 مليون جنيه.. وهذه حقيقة طلب شيكابلا 30 مليونًا
إجراء جديد من نتنياهو يُهدّد بعرقلة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اتهام لمجلس الزمالك.. «الغندور»: هناك حملة ممنهجة لتوسيع الفجوة بين «زيزو» والجماهير
أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي بعد فرض «ترامب» رسومًا جمركية على بلاده
ليس خوفًا من الحسد.. نهال عنبر : «حياتي الخاصة متشمعة بالشمع الأحمر»
كيفية الاستعداد لشهر رمضان .. عليك بهذه الأمور في شعبان
«الغندور»: مصير جروس مع الزمالك معلق بمباراة القمة المقبلة
«الغندور»: لهذا السبب يفرض الزمالك السرية التامة على صفقته القادمة
وزير الزراعة: لا نقص لدينا في الأسمدة ونملك مخزونًا يُقدّر بـ 150 ألف طن.. فيديو
الرئيس الأوكراني: ترامب يمكنه إجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات
إعلامي يصدم جماهير الزمالك ويكشف السبب الحقيقي لغياب شيكابالا من التدريبات
ثلاثي مصري| انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة «كارول ويمولر» لسيدات الاسكواش اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رائد أعمال تكنولوجي: مفاجأة الصين بتطبيق «ديب سيك» قتلت غرور الأمريكان بـ«ChatGPT»

deepSeek
deepSeek
محمد القاضي
×

علق الدكتور  عمرو عوض الله، أحد رواد الأعمال في المجال التكنولوجي، على  الجدل والضجة الذي أحدثت تطبيق "ديب سيك" الصيني ومقارنته  بنموذج "شات جي بي تي"،  قائلاً: قمنا بالتجربة لأن شركتي بالفعل تستخدم الذكاء الاصطناعي وجزء من عملنا".
مشدداً أنه في مجال الذكاء الاصطناعي لايكفي اختبار واحد للحكم وتحديد  تفوق تطبيق على آخر قائلاً: “مفاجأة الصين أنها قتلت غرور شركات الولايات المتحدة الامريكية  التي كانت تزعم  أن الصين على الأقل أمامها عامان حتى تنافس في مجال الذكاء الاصطناعي في  نموذج ”شات جي بي تي".


وتابع  خلال مداخلة عبر تطبييق "زووم"  في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON،: “ مفاجأة  ”ديب سيك"  للأسواق كانت مذهلة خاصة أنه بنفس القوة في معظم الامتحانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي  وهناك عيب واحد يخص "الهلوسة" لأنه في بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي قد يؤدي لبعض الهلوسة في بعض الإجابات".


وأكمل: “بمقارنة في هذا العيب نجد أن نسبة الانحراف أو الهلوسة في الإجابات في ”شات جي بي تي" 1% بينما في النموذج الصيني قد تصل إلى نسبة 10% لكن  إجمالاً  قوة ديب سيك بنفس قوة شات جي بي تي، ولكن بتاع الصين "بيفتي" أكتر من جيميناي وشات جي بي تي".


 وذكر أن الصين  تغلبت على حظر التكنولوجيا الذي تفرضه الولايات المتحدة  عبر الاضطرار لاستخدام هارد وير أقل في التكاليف وفقاً لمبدأ الحاجة أم الاختراع  قائلاً: "الصين اضطرت إلى استخدام هاردوير أقل لإطلاق deepSeek. ونجحت في ذلك"
وأوضح أن من أهم مميزات التطبيق الصيني deepSeek أنه مفتوح المصدر قائلاً : "أي حد ممكن ياخده ويشتغل بيه".

الصين التكنولوجيا DeepSeek

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

بارشيفية

مفاجأة.. بلوجر شهير يعترف بـ مواقعة طالبة التجمع في الشارع

التليفون هيبقى حتة حديدة.. وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر

التليفون هيبقى حتة حديدة..وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر بدءًا من هذا التاريخ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من دونالد ترامب

الشاب الضحية بالغربية

حادث المحلة.. تفاصيل وفاة زوج ميكب أرتست سقط من الطابق السادس

أصالة وطارق العريان

حقي ومش هتنازل عنه | تصرف غير متوقع من طارق العريان ضد أصالة

موظف الأوبرا

زوج شقيقة موظف الأوبرا يفجر مفاجأة عن رسالته الأخيرة قبل موته | فيديو

طقس

منخفض جوي يضرب البلاد .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

ترشيحاتنا

الوضوء

أمين الفتوى: النوم على جنابة ليس حراما بشرط الوضوء

شيخ الأزهر

الأطفال يسألون وشيخ الأزهر يجيب .. هل ما يحدث للمسلمين غضب من الله؟

الأفراح

ما حكم حضور الأفراح وفيها موسيقى بشرط احترام الاخلاق؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الآيس كريم

ايس كريم
ايس كريم
ايس كريم

أنوسة كوتة: نستعد لمفاجأة كبيرة لعمرو دياب وتامر حسني من ألحان محمد رحيم

انوسة كوتة
انوسة كوتة
انوسة كوتة

حلويات بتقلل الكوليسترول .. دراسة تكشف مفاجأة سارة| تفاصيل

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

رمضان 2025 .. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد

عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس

فيديو

هنا الزاهد

سيارة بـ 20 مليون جنيه.. قصة هدية «هنا الزاهد» بالسعودية |فيديوجراف

محمد رمضان

حطوا صورتي جمب الجملة دي| محمد رمضان يوجّه طلبا لقنوات مسلسلات ماراثون دراما 2025

موظف ينهي حياته

بسبب فصله تخلص من حياته.. موظف يترك رسالة لظالمه

ايمان عبد اللطيف

دعوة لزيارة واشنطن .. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد