رائد أعمال تكنولوجي: مفاجأة الصين بتطبيق «ديب سيك» قتلت غرور الأمريكان بـ«ChatGPT»

علق الدكتور عمرو عوض الله، أحد رواد الأعمال في المجال التكنولوجي، على الجدل والضجة الذي أحدثت تطبيق "ديب سيك" الصيني ومقارنته بنموذج "شات جي بي تي"، قائلاً: قمنا بالتجربة لأن شركتي بالفعل تستخدم الذكاء الاصطناعي وجزء من عملنا".

مشدداً أنه في مجال الذكاء الاصطناعي لايكفي اختبار واحد للحكم وتحديد تفوق تطبيق على آخر قائلاً: “مفاجأة الصين أنها قتلت غرور شركات الولايات المتحدة الامريكية التي كانت تزعم أن الصين على الأقل أمامها عامان حتى تنافس في مجال الذكاء الاصطناعي في نموذج ”شات جي بي تي".



وتابع خلال مداخلة عبر تطبييق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON،: “ مفاجأة ”ديب سيك" للأسواق كانت مذهلة خاصة أنه بنفس القوة في معظم الامتحانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وهناك عيب واحد يخص "الهلوسة" لأنه في بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي قد يؤدي لبعض الهلوسة في بعض الإجابات".



وأكمل: “بمقارنة في هذا العيب نجد أن نسبة الانحراف أو الهلوسة في الإجابات في ”شات جي بي تي" 1% بينما في النموذج الصيني قد تصل إلى نسبة 10% لكن إجمالاً قوة ديب سيك بنفس قوة شات جي بي تي، ولكن بتاع الصين "بيفتي" أكتر من جيميناي وشات جي بي تي".



وذكر أن الصين تغلبت على حظر التكنولوجيا الذي تفرضه الولايات المتحدة عبر الاضطرار لاستخدام هارد وير أقل في التكاليف وفقاً لمبدأ الحاجة أم الاختراع قائلاً: "الصين اضطرت إلى استخدام هاردوير أقل لإطلاق deepSeek. ونجحت في ذلك"

وأوضح أن من أهم مميزات التطبيق الصيني deepSeek أنه مفتوح المصدر قائلاً : "أي حد ممكن ياخده ويشتغل بيه".