محمد فراج وتارا عماد في مشهد تشويقي من مسلسل «كتالوج» | شاهد

نشرت منصة "نتفليكس" مشهدًا حصريًا من مسلسلها المرتقب "كتالوج" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ما أثار إعجاب جمهور المتابعين، وأدى إلى تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وأرفقت المنصة الفيديو بتعليق: جاهزين يذوب قلبكم مع محمد فراج على نتفليكس؟، ما أثار حماسة الجمهور، وفتح الباب أمام تساؤلات حول تفاصيل العمل.

وظهر في المشهد أجواء درامية مشوقة وأداء مميز من طاقم العمل و من تارا عماد و محمد فراج، مما زاد اهتمام المتابعين.

شاهد الفيديو:

https://www.instagram.com/reel/DFiL9uhoJsf/?igsh=MWlhYTAwMzV5Z3M3dQ==

يذكر أن مسلسل "كتالوج" يشارك فيه مجموعة من النجوم المميزين، مثل ريهام عبد الغفور، محمد فراج، تارا عماد، سماح أنور، أحمد عصام السيد، ودنيا سامي.

والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج وليد الحلفاوي، يُعد "كتالوج" من الأعمال المنتظرة على منصة "نتفليكس" هذا العام، ليضاف إلى رصيدها من الأعمال الدرامية المميزة.