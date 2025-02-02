في أسبوع.. سلامة الغذاء: إصدار 710 شهادات صحية وتسجيل 188 منشأة غذائية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الرابع لعام2025، وذلك عن الفترة من 25 - 31 يناير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 72 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 46 زيارة، وأصدرت الإدارة 2735 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1489 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5720 رسالة بنحو 240 ألف طن لعدد 1715 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 825 صنف من دقيق وخضروات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 60 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 52 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 9 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف بنحو 65 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وليبيا والصومال أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 193 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1100 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 900 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 782 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 710 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1825 رسالة بنحو 246 ألف طن لعدد 710 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 242 صنف من قمح، سكر خام وزيوت متنوعة من 92 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أمريكا، استراليا وماليزيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 532 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 306 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 290 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 54 منتجًا و10 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 306 منتج جديد، وأصدرت 21 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 12 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، وكذا 8 زيارات لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 1 منشأة لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 32 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 15 شكوى وجاري فحص 17 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 426 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات أسيوط، الوادي الجديد، الاسماعيلية، سوهاج، شمال سيناء، الغردقة، الجيزة، الغربية، مرسى مطروح، الدقهلية، أسوان وبور سعيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 50 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الأقصر، الاسكندرية، المنوفية، الوادي الجديد، المنوفية، الفيوم، البحر الأحمر، سوهاج، دمياط والسويس.

وتم تسجيل 797 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 555 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 468 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 27 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الاسكندرية، المنوفية، الغربية، دمياط والبحر الأحمر.

وتم تسجيل 54 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي، كما تم استيفاء 3 منشآت لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المستوفاة للاشتراطات إلى 404 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 188 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 637 منشأة منذ بداية استلام هذا الملف.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الفيوم، بني سويف، دمياط، البحيرة، الدقهلية، القليوبية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 70 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر، الفيوم، أسيوط، سوهاج وأسوان.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 468 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 72 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 33 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 18 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، قنا، القليوبية، الشرقية، الاسكندرية، الدقهلية، المنوفية والغربية، وتم تسجيل 4 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 130 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن زبيب، مشمش وقراصيا منتهية الصلاحية، 300 كجم زيت زيتون غير صالح للاستهلاك الآدمي، 600 كجم مشروب سوبيايحتوي على حشرات حية وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 15 منشأة غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بــطن ونصف (مشروبات غازية، عصائر، أجبان)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز وقرى المحافظة، وتم تنفيذ 10 قرارات للنيابة العامة، والتفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر،

الديوان العام بالمحافظة) على 48 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة الزرقا والسرو، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مقطعات دواجن، كبدة مجمدة)، وتمت عملية إعدام هذه الكميات طبقًا للإجراءات المتبعة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 42 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 262 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، بنى عبيد، المنصورة، طلخا، دكرنس، أجا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 273 كجم مواد غذائية فاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية (منتجات لحوم، سناكس، زيوت نباتية، مياه غازية) وغيرها من المواد الغذائية الأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 8 حملات تفتيشية على عدد 27 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (مركز سوهاج، البلينا، أخميم، المراغة) وتم ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 6 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 32 منشأة غذائية وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على 15 منشأة غذائية بمدينة بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء وتم التنبيه على تلك المنشآت، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

محافظة أسيوط

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ 3 حملات تفتيشية على 12 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، أجبان، حلوى .. وغيرها)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة بالتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

كما قام الفرع بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 255 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية ويبدو عليها علامات الفساد (لحوم، دواجن، كبدة)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.