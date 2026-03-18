ختام منافسات الدورة الرمضانية للكرة الخماسية والبادل للجامعات والمعاهد

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية لبطولتي كرة القدم الخماسية والبادل على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك تحت إشراف د.أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات.

أقيمت نهائيات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية (طلبة/طالبات) خلال الفترة من 6-14 مارس الجاري بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة 41 جامعة، وبإجمالي 280 طالبًا، و105 طالبات.

وأسفرت منافسات البطولة (طلبة) عن الآتي:

• المركز الأول: جامعة طنطا.

• المركز الثاني: جامعة السلام.

• المركز الثالث: جامعة الجلالة.

كما أسفرت نهائيات البطولة (طالبات) عن الآتي:

• المركز الأول: جامعة هيرتفوردشاير

• المركز الثاني: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

• المركز الثالث: جامعة نيوجيزة.

فيما أسفرت نتائج بطولة البادل للجامعات والمعاهد المصرية عن فوز الفرق الآتية:

• المركز الأول: جامعة الجلالة.

• المركز الثاني: الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)

• المركز الثالث: الجامعة البريطانية في مصر.