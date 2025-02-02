رسميا.. الزمالك يعلن تعاقده مع لاعب فاركو محمود جهاد

أعلن نادي الزمالك اليوم "الأحد"، عن تعاقده مع محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو، في الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع محمود جهاد على عقود انتقاله إلى الزمالك لمدة أربعة مواسم ونصف في جلسة مع مجلس إدارة القلعة البيضاء مساء الخميس الماضي، ليكون بذلك ثاني صفقات الفريق في الانتقالات الشتوية بعد أحمد حسام لاعب الجونة.

وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق مع إدارة فاركو حول التفاصيل المالية للصفقة في وقت سابق، بعد تدخل بعض المقربين من مجلس إدارة الزمالك.

وتواجد اللاعب في مقر الزمالك الخميس لتوقيع العقود بحضور وكيل أعماله، وحصل مسؤولو الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب لإضافته إلى القائمتين المحلية والأفريقية.