أسعار فولكس واجن تيجوان موديل 2025 بالسعودية

كشفت شركة فولكس عن طرازها الجديد فولكس واجن تيجوان موديل 2025، حيث تنتمي واجن تيجوان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

فولكس واجن تيجوان موديل 2025

- أبعاد فولكس واجن تيجوان موديل 2025

فولكس واجن تيجوان موديل 2025

تأتى سيارة فولكس واجن تيجوان موديل 2025 بطول 4539 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1662 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2681 مم .

- محرك فولكس واجن تيجوان موديل 2025

تستمد سيارة فولكس واجن تيجوان موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الأمامي للعجلات.

- مواصفات فولكس واجن تيجوان موديل 2025

فولكس واجن تيجوان موديل 2025

زودت مقصورة سيارة فولكس واجن تيجوان موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد مريحة تتسع لـ5 ركاب بكسوة من جلد فارينا عالي الجودة، وتدعم المقاعد الأمامية التعديل الكهربائي والتبريد والتدفئة والتدليك، وبها عجلة قيادة متعددة الوظائف مع كسوة جلدية، وبها شاشة عدادات رقمية متعددة الألوان، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس عالية الدقة مقاس 12.9 بوصة، وبها أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لتوصيل الهاتف الذكي وتدعم تقنية البلوتوث، وبها نظام صوتي عالي الجودة من هارمن كاردون مكون من 10 سماعات ومكبر للصوت، وبها نظام تكييف للتحكم في درجة الحرارة، وبها شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام إضاءة محيطية متعددة الألوان، ونظام ملاحة.

فولكس واجن تيجوان موديل 2025

كما ان سيارة فولكس واجن تيجوان موديل 2025 تمتلك، لمسات عصرية جاذبية، وبها واجهة أمامية مع شبك أمامي باللون الأسود، وبها مصابيح أمامية LED تعمل بتقنية HD Matrix وتدمج بها مصابيح الإضاءة النهارية، وتتصل المصابيح الأمامية بشريط باللون الأسود يحمل شعار فولكس واجن، وبها مرايات جانبية تدعم التعديل والطي بشكل كهربائي، وبها جنوط عجلات مقاس 20 بوصة، وبها فتحة سقف بانوراما قابل للإمالة والانزلاق مع سقف بانوراما خلفي، ومصابيح خلفية LED مع إشارات انعطاف ديناميكية، وباب خلفي بتحكم كهربائي.

- أسعار فولكس واجن تيجوان موديل 2025

فولكس واجن تيجوان موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فولكس واجن تيجوان موديل 2025 تباع في السعودية بسعر 149 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فولكس واجن تيجوان موديل 2025 تباع في السعودية بسعر 166 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فولكس واجن تيجوان موديل 2025 تباع في السعودية بسعر 182 ألف ريال سعودي .