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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طفس الساعات المقبلة

طقس
طقس
عادل نصار
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عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا، عن حالة الطقس في مصر، متضمنا بيان هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس.

و أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية اليوم تشهد استقرارًا كبيرًا، حيث تسجل درجات الحرارة وقت الظهيرة معدلات أعلى من الطبيعي بنحو درجتين إلى 3 درجات مئوية.

طقس

وأضافت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن القاهرة الكبرى سجلت 21 درجة مئوية، مع أجواء شتوية معتدلة في المحافظات الشمالية، بينما تشهد مناطق شمال وجنوب الصعيد طقسًا أكثر دفئًا.

انخفاض درجات الحرارة ليلًا وأجواء شديدة البرودة 

وأوضحت  الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تتغير بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترتي الليل المتأخر والصباح الباكر، لتصبح الأجواء شديدة البرودة في معظم المحافظات.

توقعات بعودة الانخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

وتوقعت  الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار استقرار الأجواء غدًا وبعد غد، إلا أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل، مع نشاط قوي للرياح يصل إلى سرعة تتجاوز 40 كم/ساعة يوم الخميس.

نصيحة: ارتداء ملابس ثقيلة ليلًا والاستعداد لتغيرات الطقس نهاية الأسبوع يعد أمرًا هامًا للحفاظ على الصحة.

الأرصاد الجوية الأرصاد الطقس الأحوال الجوية

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