محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر خط أحمر.. ورفح الجديدة للمصريين

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه بمجرد أن تم الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، عملنا على دخول المساعدات لقطاع غزة، ودخول الجرحى والمصابين، مع العمل على ارسال المساعدات.

وقال خالد مجاور، أن الدولة تعمل بمنتهى الوضوح، مؤكدا أن مصر أعلنت أن تهجير الفلسطينيين لمصر خط أحمر، وهناك أنباء بأن مدينة رفح الجديدة، مخصصة لإستقبال الفلسطينيين، وهو غير صحيح، لأن تلك المدينة مخصصة للمصريين، ولن نقبل بمخطط التهجير.

وتابع محافظ شمال سيناء، أنه تم تسكين العديد من الأسر المصرية في مدينة رفح الجديدة، ونعمل على مدار الساعة لإرسال المساعدات، وضمان دخول المصابين.