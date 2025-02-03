أخبار قنا| العثور على جثة شاب بها طلقات نارية..و بدء موسم العصير بسكر نجع حمادى

شهدت محافظة قنا، على مدار اليوم، العديد من الأحداث، من أبرزها العثور على جثة شاب مصاباً بطلقات نارية فى قرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي، وموافقة مجلس جنوب الوادي على عدد من القرارات منها بروتوكول تعاون مع جامعة الكسندر برومانيا، وإطلاق محافظ قنا إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادى، كما وضع حجر أساس محطة رفع الصرف الصحى بمدينة الأمل بنجع حمادى بتكلفة 240 مليون جنيه.

العثور على جثة شاب مصاباً بطلقات نارية فى نجع حمادي

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة شاب مصاباً بطلقات نارية، فى قرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي.

وتلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات ، يفيد العثور على جثة شاب مصاباً بطلقات نارية داخل قرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادى، بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لـ محمد.ع ٣٠ عاماً ، مقيم بقرية أولاد نجم، وجارى تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادى خلال ساعات .. نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

مجلس جنوب الوادي يوافق على بروتوكول تعاون مع جامعة الكسندر برومانيا

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على بروتوكول التعاون الدولي بين جامعة جنوب الوادي وجامعة الكسندر لوان كوزا بدولة رومانيا وعلى بروتوكول التعاون بين كلية العلوم بالجامعة وشركة النيل الحديثة لتنمية مهارات المواد البشرية.

ووافق مجلس أيضا على تنظيم المؤتمر الدولي بعنوان الدراسات الإنسانية وإحياء التراث في الفترة من 14 - 15 ابريل 2025 قسم التاريخ بكليه الآداب وعلى تنظيم المؤتمر الدولي الخامس لكلية العلاج الطبيعي تحت عنوان " lnnovations in physical therapy and rehabilitation " الابتكار في العلاج الطبيعي واعاده التأهيل وذلك في الفترة من 23 - 25 ابريل 2025، وعلى بدء الدراسات العليا "دبلوم - ماجستير" بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض بالجامعة، نظراً لاكتمال أعضاء هيئة التدريس بالقسم اعتباراً من العام الجامعي 2025/2026 وذلك بعد ورود موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادى

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2025 في مصنع سكر نجع حمادي، والذي يُعد أحد أقدم مصانع إنتاج السكر في الصعيد، حيث تم إنشاؤه في عهد الخديوي اسماعيل، وافتُتح عام 1897.

وتابع محافظ قنا ، مختلف مراحل العمل، بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، مؤكدًا حرص الدولة على زيادة الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية متعددة الاستخدامات، حيث يدخل في إنتاج السكر والعسل الأسود والأعلاف والورق والأخشاب، فضلًا عن توفيره فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن المحافظة تدعم زراعة القصب من خلال التوسع في أنظمة الري الحديث واستخدام الشتلات، لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

بتكلفة 240 مليون جنيه.. وضع حجر أساس محطة رفع الصرف الصحى بمدينة الأمل بقنا

وضع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لبدء أعمال مشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمدينة الأمل التابعة لمركز نجع حمادي، موضحاً بأن مدينة الأمل ستشكل إضافة عمرانية وحضرية للمحافظة، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي خلال 24 شهرًا، على أن يبدأ تشغيل المشروع مع بداية العام القادم، وأنه سيتم توصيل مياه الشرب خلال ستة أشهر من تاريخ سداد الدفعة المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ودعا محافظ قنا، المواطنين المستفيدين الذين سددوا نسبة 25% من المستحقات المالية إلى الإسراع في سداد باقي المبالغ المستحقة عليهم، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشددًا على أن استكمال الأعمال سيتم وفقًا للتدفقات المالية من الجمعيات، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور مجلس الأمناء، ووجّه شركة المياه بتكثيف العمل وسرعة إنجاز المشروع، مع الالتزام بالمخطط المعتمد.

"عيد الشرطة ملحمة وطنية".. ندوة لمجمع إعلام قنا في مكتبة مصر العامة

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة، بعنوان "عيد الشرطة.. ملحمة وطنية" في مكتبة مصر العامة بمدينة قنا، في إطار احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة المصرية.

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الاحتفاء بعيد الشرطة المصرية والملحة الوطنية التي سطرها أبناء الشرطة البواسل في 25 يناير 1952، ليس لمجرد الإثناء والإطراء، لكنها لإحياء ذكرى وطنية نفخر بها جميعاً، وتؤكد بأن المصريين لديهم عقيدة راسخة بأنهم لن يقبلوا أبداً التفريط في أرضهم أو أن يفرض عليهم شروط من أحد.