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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رجب في الحلانجي بشخصية لص سيارات

محمد رجب
محمد رجب
شروق سلامة

كشف المؤلف محمود حمدان عن تفاصيل مسلسله الجديد “الحلانجي”، الذي يشهد عودة الفنان محمد رجب إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب، مؤكدًا أن العمل يقدم رجب في شكل جديد ومختلف عن أدواره السابقة.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، أعرب حمدان عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع رجب، مشيرًا إلى أن الأخير يتمتع بخفة ظل وأداء مميز، وكان يتمنى عودته للدراما بعمل يحترم عقول المشاهدين.

وأوضح حمدان أن شخصية محمد رجب في المسلسل ليست دور البطل الشعبي التقليدي، بل يجسد “حلانجي” متلون، وهو لص سيارات يخدع أسرته بمظهره، حيث يظن الجميع أنه يعيش حياة كريمة، بينما يخفي عنهم حقيقته كمحتال محترف، لتبدأ الأحداث في التصاعد مع ظهور مفاجآت غير متوقعة.

كما كشف المؤلف عن مشاركته بدور مهم في العمل، مشيرًا إلى أن الفنان أحمد وفيق يقدم دورًا سيكون مفاجأة للجمهور.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، وطارق صبري.

ويعد “الحلانجي” أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني 2025، حيث يجمع بين الكوميديا والتشويق والدراما الاجتماعية، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا واسعًا عند عرضه.

أعمال محمد رجب

وكان آخر أعمال الفنان محمد رجب هو مسلسل الونش المكون من ٤٥ حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وشارك محمد رجب كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الذى عرض فى رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

كريم عبد العزيز محمد رجب الحشاشين

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