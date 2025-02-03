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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صيغة تشميت العاطس وماذا نفعل بعد الثالثة؟ اعرف ما يقال

تشميت العاطس
تشميت العاطس
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟

تشميت العاطس

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن من تكرر عُطاسُه فزاد على مرتين فهذا علامة المرض، ومن السنة في هذه الحالة الدعاء له بالشفاء؛ لِما رُوي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا عطس مرتين بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثم قال عنه في الثالثة: «هذا رَجُلٌ مَزْكُومٌ» رواه مسلمٌ والترمذي واللفظ له.

وأوضحت أن معنى التشميت في اللغة: هو الدعاء بالخير والبركة، وفي الشرع: هو الدعاء بالرحمة للعاطس، فإذا عطس المسلم فمن السُّنَّة أن يحمد الله تعالى، فيُشَمِّتَهُ أخوه المسلم بقوله: يرحمك الله، فيرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ لِما رواه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُل لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُه: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».

وذكرت دار الإفتاء أن من تكرَّر عُطاسُه فزاد على اثنتين أو ثلاث فذلك قرينة على أن به زُكامًا، والهدي النبوي أن يُدعَى له حينئذٍ بما يناسبه وهو طلب الشفاء له، فيكف الإنسان عن تشميت العاطس فيما زاد عن الاثنتين أو الثلاث؛ لِما روى مسلم والترمذي واللفظ له عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلًا عَطَسَ مَرَّتَيْنِ بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثُمَّ قَالَ عنه في الثَّالثَة: «هَذَا رَجُلٌ مَزكُومٌ».

دعاء تشميت العاطس للاطفال

ورد عن عبدالله بن أحمد عن الحسن، أنه سئل عن دعاء تشميت العاطس للاطفال، حين يعطس الصبي الصغير، فقال: يقال له "بورك فيك".

ويقال هذا الدعاء للطفل الصغير إذا عطس، إذا كان لا يفهم قول "الحمدلله" ولا قول "يهديكم الله ويصلح بالكم"، فنقول له دعاء تشميت العاطس للاطفال، وهو "بورك فيك".

ويعني التشميت بأنه الدعاء بالخير والبركة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته، واختلفوا في درجة المشروعية، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، وذهب الشافعية إلى أنه سنة.

لما رواه أبو هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم-، قال: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله»، أخرجه البخاري في صحيحه.

صيغة تشميت العاطس

وردت عدة ألفاظ يستحب قولها بعد العطس، وهي:
الْحَمْدُ لِلَّهِ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

أما عن ألفاظ التشميت، فقد وردت ألفاظ التشميت على أوجه متنوعة:
يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.
يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ.
عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله .
يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ .

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