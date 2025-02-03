المركز المصري يناقش "مواجهة تحولات الإرهاب والتوسع الإسرائيلي" في ندوة بمعرض الكتاب

ينظم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على هامش مشاركته في النسخة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم /الإثنين/، ندوة بعنوان "العالم العربي في مواجهة تحولات الإرهاب والتوسع الإسرائيلي.. مقاربة جديدة".

وتناقش الندوة التحديات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك التحولات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وصعود التنظيمات الإرهابية، وسياسات إسرائيل التوسعية وتداعياتها على استقرار المنطقة.

كما تهدف إلى مناقشة فرص بناء منظومة إقليمية فاعلة عبر تعزيز التعاون العربي في كافة المجالات الأمنية والاستخباراتية والإعلامية، واستثمار التنمية الاقتصادية كأداة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وستستعرض كذلك رؤى وخططًا مستقبلية تشمل تطوير استراتيجيات طويلة المدى لمكافحة الإرهاب، ودعم الدبلوماسية الإقليمية للتعامل مع السياسات الإسرائيلية، مع التركيز على دور مراكز الفكر والدراسات في تعزيز التعاون الإقليمي وصناعة القرار.

ويشارك في الندوة المدير العام للمركز الدكتور خالد عكاشة، الذي سيتحدث في محور حول "مقاربة أمنية لمواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية"، ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز الدكتور عبد المنعم سعيد، الذي سيتحدث في محور حول "قراءة سياسية للتوازنات الإقليمية"، والدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز، الذي سيتحدث في محور حول "السياسات الدولية وأثرها على الأمن الإقليمي".

ويشارك أيضاً في هذا اللقاء عضو الهيئة الاستشارية بالمركز الدكتور محمد مجاهد الزيات، الذي سيتحدث في محور حول "أهمية التعاون الأمني العربي في مكافحة الإرهاب ومواجهة السياسات الإسرائيلية"، ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير دكتور محمد بدر الدين زايد، الذي سيتحدث في محور حول "أهمية التعاون الأمني العربي في مكافحة الإرهاب ومواجهة السياسات الإسرائيلية".

وتأتي هذه الندوة- التي يديرها عزت إبراهيم رئيس وحدة الدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية- في إطار جهود المركز لدعم التنسيق العربي وتحقيق استقرار مُستدام في المنطقة.