تتبع العبوة من المصنع حتى المريض.. رئيس هيئة الدواء يكشف موعد تطبيق المنظومة

كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، المشروعات التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة سواء الجارية أو التي تم الانتهاء منها.

وقال الغمراوي خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة ، إن مشروع التتبع الدوائي، الذي يستهدف مراقبة سلسلة توريد الأدوية من دخول المواد الخام وصولًا إلى الصيدليات والمريض، مما يمنع الغش الدوائي والتهريب إلى الخارج ، موضحا إن تطبيق منظومة التتبع الدوائي على كل الأدوية الموجودة بالسوق، لن يتم قبل 3 سنوات.

وتابع قائلا ، الهيئة بدأت بالفعل تطبيق المنظومة على الأدوية النفسية وأطلقت تطبيق دوانا، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لأدوية الأمراض الخطيرة مثل السرطان والضغط.

وأضاف أن منظومة التتبع الدوائي سيتم تطبيقها على المكملات الغذائية، ولكن بعد الانتهاء من تطبيق المنظومة على كافة الأدوية.

وأشار إلى أن 50% من المصانع حاليا مؤهلة لتطبيق منظومة التتبع الدوائي، موضحا أن التطبيق سيتم تدريجيا، ويتم البدء بالمجموعات الدوائية الأهم.