أبوظبي تتجه لتشييد أحد أكبر مصانع الميثانول في العالم بالتعاون مع سامسونج

تخطو أبوظبي صوب تشييد أحد أكبر مصانع الميثانول في العالم بالتعاون مع شركة "سامسونغ إي أند إيه" (Samsung E&A) الكورية الجنوبية، مع تعويلها على قطاع البتروكيماويات لتعزيز قيمة استغلال النفط بدلاً من تصديره كخام.

أعلن مشروع "تعزيز" المشترك بين "شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك) والصندوق السيادي للإمارة شركة "القابضة" (ADQ) عن ترسية عقد بقيمة 1.7 مليار دولار (6.2 مليار درهم) على الشركة الكورية الجنوبية لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية اليوم الاثنين.

المشروع الذي تقوم به شركة "تعزيز" في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في أبوظبي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً، وهو أول منشأة لإنتاج الميثانول في الدولة، ومن المزمع أن يعمل المصنع عند تشغيله في 2028 بالكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة.



كانت الشركتان الإماراتيتان كشفتا عن مشروع "تعزيز" في 2020، وأعلنتا حينئذ عن قائمة أولية بالمشاريع الاستثمارية المزمع تطويرها في "مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية" والتي تزيد قيمتها عن 18 مليار درهم (5 مليارات دولار).