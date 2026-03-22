«كن واعيًا واصنع مستقبلك»| «تعليم أسوان» تحتفي بطلابها بمسابقة متميزة .. تعرّف على الشروط والجوائز

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن إطلاق مسابقة "طلابنا واعون"، والتي تستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة والفنية)، وذلك في إطار تنمية ووعي الطلاب وتعزيز بناء الشخصية الوطنية لديهم من خلال إعداد أبحاث علمية متميزة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبيت العائلة المصرية.

وأوضحت المديرية أن محاور المسابقة تتضمن عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها:

التسامح ليس مجرد خلق كريم، بل قوة حقيقية تسهم في بناء المجتمع وتوحيده في مواجهة التحديات.

قادة الحركة الوطنية المصرية عبر التاريخ، ودورهم كرمز للوحدة والتلاحم الوطني.

جماعة أصدقاء بيت العائلة ودورها في تنمية وعي الطلاب وبناء الشخصية الوطنية.

أنشطة تعليمية

شروط التقديم:

أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى المدارس المصرية.

أن يكون البحث أصيلًا ومن إعداد الطالب، وغير منقول.

الالتزام بقواعد البحث العلمي وأسس التوثيق.

لا يُسمح بالتقدم بأكثر من بحث واحد.

حجم البحث:

المرحلة الابتدائية: من 5 إلى 10 صفحات (بخط اليد).

المرحلة الإعدادية: من 10 إلى 15 صفحة (بخط اليد).

المرحلة الثانوية: من 15 إلى 20 صفحة (مطبوعة وفق المواصفات المحددة).

آخر موعد للتسليم: الأحد الموافق 3 مايو 2026، على أن تُسلم الأبحاث إلى توجيه اللغة العربية والتربية الدينية بالإدارات التعليمية.

الجوائز:

سيتم تكريم أفضل خمسة أبحاث على مستوى الجمهورية من كل مرحلة تعليمية، وذلك خلال احتفالية كبرى بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم وبيت العائلة المصرية، مع تقديم جوائز قيمة للفائزين.

وتتمنى المديرية لجميع الطلاب التوفيق والتميز، مشددة على شعار المسابقة: "كن واعيًا، واصنع مستقبلك بعلمك وفكرك"، حيث تم الإعلان عن تفاصيل المسابقة عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بأسوان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد من الطلاب وأولياء الأمور.