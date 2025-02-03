مدرب نانت يكشف تفاصيل أزمة مصطفى محمد.. والنادي يحسم مصيره

تحدث أنطوان كومبوار، المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، عن وضع مهاجمه المصري مصطفى محمد، خاصة في ظل قلة مشاركاته منذ بداية الموسم، قبل أن يعود بقوة مؤخرًا بتسجيله هدفين في مباراتين متتاليتين، أمام أولمبيك ليون يوم 26 يناير، ثم هدف قاتل أمام ريمس يوم الأحد الماضي.

وأوضح كومبوار أنه اضطر للتواصل المستمر مع مصطفى محمد خلال الفترة الماضية، نظرًا للصعوبات التي واجهها اللاعب في تقبل دوره كبديل.

وكشف المدرب الفرنسي أن المشكلة الأساسية كانت في عدم تقبل مصطفى للمنافسة مع ماتياس أبلين، مما دفع الجهاز الفني لعقد العديد من المحادثات معه لإقناعه بضرورة التحلي بالصبر والعمل الجماعي.

وأضاف: "في الفترة الأخيرة، لم تكن الأمور تسير بشكل جيد مع مصطفى، لكنه بدأ يدرك أهمية التركيز على التفاصيل البسيطة، والاحتفاظ بهدوئه، والتواصل بشكل أفضل مع زملائه".

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة نانت حسمت موقفها بشأن اللاعب، وقررت الإبقاء عليه خلال فترة الانتقالات الشتوية، دون أي نية لرحيله، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته، إلى جانب السعي لتعزيز الصفوف بلاعبين جدد.

وفي هذا السياق، اقترب النادي الفرنسي من التعاقد مع الكونغولي إيليا ميشاك، لاعب يانغ بويز، حيث من المتوقع أن ينضم إلى الفريق على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لتعزيز خط الهجوم فيما تبقى من الموسم.