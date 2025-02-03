برلماني: التعليم والبحث العلمى يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية

أكد أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن قطاع التعليم والبحث العلمي يحظى باهتمام ودعم من القيادة السياسية، لدرجة أنه أدى لتطور نوعى وكمي فى القطاع الحيوي الهام، من خلال التوسع فى انشاء الجامعات، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى تستهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثة، إلا انه لازال هناك عدد من التحديات التى تواجه وزارة التعليم والبحث العالمى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

وتساءل عبد المحسن،:"كيف تعمل وزارة التعليم العالى والبحث العالمى فى مجال النهوض بالبحوث العلمية لظهورها للنور بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة وان هنا أبحاث قيدر الأدراج، وما هى خطة التعليم العالى لا ستكمل منظومة الجامعات الأهلية لتوفير خريجين مؤهلين للاندماج فى سوق العمل.