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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استمرار حبس سيدة أنهت حياة جارتها في أوسيم

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس المتهمة بقتل سيدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمة بقتل سيدة في أوسيم، حيث اعتدت عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل سيدة أوسيم، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض على يد ربة منزل تم تحديد هويتها، بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

الجيزة مديرية أمن الجيزة أوسيم قاضى المعارضات المتهمة بقتل سيدة

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