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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. تريزيجيه يسجل هدف التعادل للريان أمام العين

محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه
كريم عاطف

نجح النجم المصري محمود تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل فريق الريان القطري في شباك العين الإماراتي بالمباراة المقامة حاليا بينهما، على ملعب “هزاع بن زايد”.

ويأتي لقاء الريان أمام العين، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدف الدولي المصري محمود تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء بعد متابعة رائعة لـ تريزيجيه حولها لمرمى خالد عيسى.

وكان قد نجح كاكو لاعب فريق العين الإماراتي، في تسجيل الهدف الأول لنادي العين بشباك الريان القطري بشكل رائع ، وجاء هدف كاكو في الدقيقة 42 من عمر اللقاء بعدما سدد صاروخية لا تصد سكنتلا شباك الريان لتعلن تقدم الزعيم العيناوي بالهدف الأول.

ودخل الفريقان اللقاء بحثا عن تحقيق الانتصار وحصد 3نقاط ثمينة تساعده في التقدم بجدول ترتيب المسابقة.

العين الإماراتي تريزيجيه محمود تريزيجيه الريان القطري دوري أبطال آسيا هزاع بن زايد

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