دراما رمضان.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "80 باكو»"بطولة هدى المفتي | شاهد

طرحت قناة mbc مصر البوستر الرسمي لمسلسل “80 باكو”، بطولة الفنانة هدى المفتي، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ونشرت “mbc مصر” البوستر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت: “مسلسل 80 باكو حصريا على MBCMASR في رمضان، رمضان يجمعنا”.

كان المنتج عبدالله أبو الفتوح أعلن منذ فترة -عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- انطلاق تصوير مسلسل 80 باكو بطولة الفنانة هدى المفتي، للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2025.

ونشر عبدالله أبو الفتوح، صورة لوح كلاكيت المسلسل، وعلق قائلًا: «بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل (٨٠ باكو) رمضان ٢٠٢٥ علي MBC مصر أن شاء الله».

مسلسل 80 باكو

مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

أعمال هدى المفتي

وقدمت هدى المفتي فى مسلسل مطعم الحبايب شخصية وديدة المليئة بالحيوية والتأثير الإيجابي، وجسدت الفتاة العفوية التي تحمل بداخلها روحاً مرحة، وفي نفس الوقت تتحمل مسؤوليات كبيرة في علاقتها مع زملائها في المطعم.

من أبرز اللحظات التي عكست قوة شخصية وديدة عندما علمت أن طاقم المطعم يخطط للرحيل. انفعلت جداً وأثرت في الجميع بخطبة عاطفية ذكرتهم فيها بأنهم عائلة واحدة وأن عليهم الوقوف معاً في الأوقات الصعبة. هذه اللحظة أكدت على مدى تعلق وديدة بالمطعم والعاملين به.

مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.