قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب 10 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 عاما
أمطار وبرودة شديدة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
رئيس الوزراء يتابع موقف احتياطيات النقد الأجنبي .. وتحويلات المصريين بالخارج
دعاء إفطار الصائم في يوم التطوع .. ماذا يقول؟
الجامعة العربية: حظر إسرائيل أونروا يهدف إلى تقويض أسس حل الدولتين
بلاغ جديد.. شاليمار شربتلي تتهم هالة صدقي وبسمة وهبة وآمال عثمان بالشهادة الزور
المقررة الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين: إسرائيل ارتكبت جرائم بشعة في غزة
وزيرة التضامن: برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يعزز التنمية المستدامة
الرئاسة السورية: لن نتهاون في محاسبة المسؤولين عن تفجير منبج
رئيس النواب الأمريكي: لا يمكن لـ حماس الاستمرار في السلطة
بن جفير: على نتنياهو العودة من أمريكا مع التزام باستئناف إسرائيل للحرب
"بيقوله دور على شغل".. عاطل يقـ.ـتل والده حرقـ.ـا بـ"مية نار" بأبو النمرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع موقف احتياطيات النقد الأجنبي .. وتحويلات المصريين بالخارج

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة. 

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.

أشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات 2025.. الروابط هنا

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

إجازات شهر رمضان 2025

مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارس

وزير التربية والتعليم

أوبن بوك وMCQ وأسئلة مقالية | مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025؟

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025

ترشيحاتنا

تكنو

أخبار التكنولوجيا| خلي بالك مكالمة هاتفية تكلفك كل بياناتك .. وانتبه لمنيو المطاعم يخترق بيانات هاتفك

انتبه.. حيلة في منيو المطاعم تسرق كل بيانات هاتفك

انتبه.. منيو المطاعم يخترق بيانات هاتفك

طريقة زيادة سرعة الإنترنت بـ15 جنيها فقط

طريقة زيادة سرعة الإنترنت بـ15 جنيها فقط

بالصور

الطماطم قاتل خفي على مائدتك .. أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر

الطماطم قاتل خفي على مائدتك؟أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر
الطماطم قاتل خفي على مائدتك؟أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر
الطماطم قاتل خفي على مائدتك؟أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر

سعره مبالغ فيه.. ماجي بو غصن بفستان فاخر في حفل خيري

سعره مبالغ فيه ..ماجي بو غصن تتألق بفستان فاخر في حفل خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان
سعره مبالغ فيه ..ماجي بو غصن تتألق بفستان فاخر في حفل خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان
سعره مبالغ فيه ..ماجي بو غصن تتألق بفستان فاخر في حفل خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان

بمشاركة 141 عارضاً.. وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان السوق الحضاري بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بـ100 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية جزء من مصرف بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد رمضان

النجوم بتضايق.. نمبر وان يوجه رسالة للفنانين قبل الشهر الكريم

الهواتف المحمولة

إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر

هنا الزاهد

هنا الزاهد: بتشد للراجل الأكبر مني بـ 10 سنين ونفسي أرتبط من خارج الوسط الفني| فيديو

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل.. فارق كبير بين الاتنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد