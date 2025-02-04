إجراء جديد لحجز زيارة الروضة للمعتمرين

أخطرت غرفة شركات السياحة ،أعضاءها أن هناك تسهيلات تقدمها المملكة العربية السعودية أمام زوار بيت الله الحرام مما أحدث حالة من الإقبال الشديد للمعتمرين على زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف .

أوضحت غرفة شركات السياحة في إخطارها حصل “صدى البلد” على نسخة منه ، أن عملاء شركات السياحة يتطلعون إلى زيارة الروضة الشريفة في ظل الأجواء الايمانية الرائعة ، إلا أن أنظمة وزارة الحج والعمرة حدد آلية زيارة الروضة من خلال حصر نظام حجز مواعيد للزيارة عبر شركة العمرة السعودية المتعاقد معها الشركات وحدها دون غيرها .



تابعت الغرفة في إخطارها موضحة ، أن ذلك يعني ضرورة قيام شركة العمرة السعودية بحجز مواعيد زيارة الروضة الشريفة من خلال النظام السعودي المحدد لهذا الغرض "نسك" وذلك دون تدخل من شركات السياحة المصرية.



وفى ضوء ما سبق طالب الغرفة شركات السياحة ،توعية معتمري شركاتهم بهذا الاجراء وذلك فى ظل حالة الزحام الشديد خلال الفترة الحالية بالمدينة المنورة وبالتالي عدم توافر مواعيد زيارة الروضة الشريفة لكافة المعتمرين.