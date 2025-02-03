شباب بلوزداد يقتنص فوزا مثيرا من وهران ويتصدر وصافة الدوري الجزائري

اقتنص شباب رياضي بلوزداد، فوزا مثيرا من ملعب مولودية وهران 2 /1 اليوم الاثنين في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الجزائري لكرة القدم.

وتقمص أيمن محيوص دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز لشباب بلوزداد في الدقيقتين 31 و46 وتكفل كريم عريبي بتسجيل الهدف الوحيد لمولودية وهران في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد شباب بلوزداد إلى 26 نقطة ليتقدم لوصافة جدول الترتيب بفارق نقطتين خلف مولودية الجزائر المتصدر، وتوقف رصيد مولودية وهران عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل شباب بلوزداد فوزه السابع هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وثلاث هزائم، وخسر مولودية وهران للمرة السابعة مقابل وخمسة انتصارات وثلاثة تعادلات.