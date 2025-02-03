باحث مصرفي: لدى الاقتصاد المصري فرصة جيدة للنمو

قال رائد سلامة، الباحث الاقتصادي والمصرفي، إن الصين تمثل المنافس الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاشتباك والدخول في نزاع حالي مع عدد من الدول.

وأضاف "سلامة" في لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، "ما يقوم به ترامب اليوم أنه يعلي بسقف طلباته ويدخل الخناقة وهو يعلم أن الأدوات المتاحة لديه كبيرة ويعلم إمكانيات الآخرين لتحقيق المصالح الإستراتيجية له".

وتابع "هو يعلم أن الصين هو العدو والمنافس الوحيد له، وهو يتحرك وفق هذا الأساس وطلباته للقادة السياسيين كان مبالغا فيها، ولكن إحنا في مصر القيادة السياسية كان موقفها حاسما برفض مخطط التهجير".

واستطرد "هناك فرص جيدة للاقتصاد المصري وسيكون هناك برامج حمائية، ولكن لدينا تحدٍ لكيفية محاربة الفقر بقدر من التوازن بين البرامج الاجتماعية والتوجه الحاسم نحو الإنتاج والتصدير".