ترامب: لا ضمانات لدي باستمرار وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مساء اليوم الاثنين، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يستطيع ضمان استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة لفترة أطول.

وقال ترامب في البيت الأبيض "ليس لدي أي ضمانات بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سوف يستمر".

وسُئل ترامب أيضًا عن الضم المحتمل للضفة الغربية، ورفض الإجابة، لكنه قال عن إسرائيل: "إنها قطعة صغيرة جدًا من الأرض، ومن المدهش ما تمكنوا من فعله. قوة ذهنية قوية، لكنها في الحقيقة قطعة صغيرة جدًا من الأرض."

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع نتنياهو غدا، وبعد اللقاء بينهما، من المقرر أن يتم عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا، ومن المتوقع أيضا أن يتطرقا خلاله إلى مستقبل صفقة تبادل الأسرى.