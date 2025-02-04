البابا تواضروس يعلق على شائعات «خطة توحيد الكنائس»

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنه لا يوجد ما يسمى بـ"خطة لتوحيد الكنائس" ولكن علاقاتنا بالكنائس الأخرى قائمة على المحبة و لدينا حوار كنسى معهم.



تابع : “ بعض الكنائس بيننا وبينهم حوار مثل الكنيسة الكاثوليكية والروسية والبيزنطية وغيرها وهي حوارات من أجل الفهم ”.

تابع خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" فكرة الوحدة ليست في الأعياد فقط، لأن اختلاف الاعياد سببه إختلاف التقويمات الغربية والشرقية وأشهرها عيد الميلاد الذي يحتفل به الغرب في 25 ديسمبر والشرق في 7 يناير وعيد القيامة يتحدد بناءً على التقويم القبطي الأكثر دقة لأنه تقويم حسابي".

ولفت إلى أنه لايوجد خطة لتوحيد الكنائس في مواعيد الأعياد، لكنها حوارات للتفاهم والوحدة في الإيمان أولاً وأخيراً ولازال من الصعب توحيد الأعياد لازال أمام ذلك أجيال وأجيال".